Прості правила здорового харчування, яких може дотримуватися кожен

Експерт озвучила топ-6 рекомендацій, які допоможуть перейти на здоровий раціон
Правильне харчування – це основа гарного самопочуття, стрункості й легкості. Але багато охочих перейти на здоровий раціон просто не знають, з чого ж почати свій шлях до грамотного і усвідомленому споживання їжі. Варто дотримуватися простих і нехитрих правил, і тоді ви самі не помітите, як поповните ряди ЗОЖников і наблизитеся до форм мрії. Дієтолог Ольга Усенко, яка раніше розповіла, як не переїдати в холодну пору року, поділилася в Instagram списком порад, які допоможуть зробити перші кроки на шляху до правильного раціону.
Кожен у будь-якій країні і в будь-якому місці зможе це зробити, з будь-якими фінансовими можливостями.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ось цього для початку вистачить кожному. І не важливо, якими порціями ви їсте все інше, скільки разів ви перекусили і тд. Для початку цього вистачить, щоб ви вже побачили, що це не складно і кожен може дотримуватися правильного харчування, якщо захоче.
Нагадаємо, що дієтолог Єва Шишова розповіла, як повернутися до здорового раціону після рясних святкових застіль.