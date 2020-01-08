Прості правила здорового харчування, яких може дотримуватися кожен

Правильне харчування – це основа гарного самопочуття, стрункості й легкості. Але багато охочих перейти на здоровий раціон просто не знають, з чого ж почати свій шлях до грамотного і усвідомленому споживання їжі. Варто дотримуватися простих і нехитрих правил, і тоді ви самі не помітите, як поповните ряди ЗОЖников і наблизитеся до форм мрії. Дієтолог Ольга Усенко, яка раніше розповіла, як не переїдати в холодну пору року, поділилася в Instagram списком порад, які допоможуть зробити перші кроки на шляху до правильного раціону.

Кожен у будь-якій країні і в будь-якому місці зможе це зробити, з будь-якими фінансовими можливостями.

Пий 30 мл чистої води в день на кг тіла + кожне тренування і кожну випиту каву теж заповнюємо. Тренування - 0,5 л. води, кава - рівноцінно по мл

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Ходи. Багато ходити - це важлива складова результату, і кожен може це зробити. Але для цього потрібно буде трішки напружитися і проконтролювати цей момент.

Топ-5 продуктів, які необхідно включити в зимовий раціон

Їж сезонні овочі або будь-які інші овочі щодня. 500-600 гр повинно бути щодня в 2-4 прийоми їжі, а краще з кожним несолодким прийомом їжі їсти трохи овочів. Сезонні, тепличні, заморожені, ферментовані - нам підходять.

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Вечерю зроби найлегшим прийомом їжі з точки зору правильного харчування - овочі + курочка/м'ясо/рибка. Це спростить травлення.

Прибери з раціону біле борошно та білий цукор.

Молочні та кисломолочні продукти - до 17:00.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ось цього для початку вистачить кожному. І не важливо, якими порціями ви їсте все інше, скільки разів ви перекусили і тд. Для початку цього вистачить, щоб ви вже побачили, що це не складно і кожен може дотримуватися правильного харчування, якщо захоче.

Нагадаємо, що дієтолог Єва Шишова розповіла, як повернутися до здорового раціону після рясних святкових застіль.