Приємний бонус: дієтолог запропонувала оригінальний вітамінний метод отримати гарну засмагу

Гарна засмага цілий рік – мрія багатьох представниць прекрасної статі. Звичні методи - сонячні ванни, косметичні засоби та солярії можна замінити на більш здоровий і корисний варіант. Дієтолог Тана Фалкова в Instagram розсекретила легкий спосіб, як можна отримати здоровий золотистий відтінок шкіри без косметики і засмаги – з допомогою правильного харчування і певного набору продуктів.

За даними досліджень, деякі овочі і фрукти сприяють здоровому потемнінню шкіри, за рахунок посилення природного жовтого тону шкіри.

Відтінок нашої шкіри залежить від поєднання трьох пігментів: каротинів, меланіну і гемоглобіну. Кількість меланіну залежить від генетичних факторів і часу проведеного на сонечку. Гемоглобін забарвлює шкіру в різній мірі в рожевий відтінок за рахунок глибини розташування судин і їх тонусу. А ось рівень каротиноїдів ми можемо регулювати їжею.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вчені вважають, що деякі овочі і фрукти можуть бути здоровою заміною солярію. Різновидів каротиноїдів сотні. Доведено, що найбільш сильний вплив на відтінок шкіру надають:

лікопін з томатів і червоного перцю.

бета-каротину з моркви, манго, гарбуза, обліпихи, шипшини, горобини.

Ще одне джерело каротиноїдів – це зелень. Навіть зелені листові овочі впливають на відтінок шкіри! В зелені, помаранчеві каротиноїди замасковані за рахунок хлорофілу. Особливо багаті на каротиноїди із зелені: шпинат і брокколі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дослідження показали, що відтінок шкіри, придбаний завдяки каротиноїдам, сприймається оточуючими як більш здоровий, ніж традиційний засмага. Вважається, що підсвідома любов до золотистих відтінків шкіри закладено в нас генетично, адже чим більш насичений відтінок шкіри у людини, тим здоровіше у нього раціон і міцнішим здоров'я.

І ще один приємний бонус! Шкіра, збагачена каротиноїдами більше захищена від фотопощкодження. Отримати сонячний опік набагато складніше, якщо у вашому раціоні багато свіжих овочів, фруктів, ягід і зелені.

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