Приятный бонус: диетолог предложила оригинальный витаминный метод получить красивый загар

Красивый загар круглый год – мечта многих представительниц прекрасного пола. Привычные методы - солнечные ванны, косметические средства и солярии можно заменить на более здоровый и полезный вариант. Диетолог Тана Фалкова в Instagram рассекретила легкий способ, как можно получить здоровый золотистый оттенок кожи без косметики и загара – с помощью правильного питания и определенного набора продуктов.

По данным исследований, некоторые овощи и фрукты способствуют здоровому потемнению кожи, за счет усиления природного желтого тона кожи.

Оттенок нашей кожи зависит от сочетания трех пигментов: каротинов, меланина и гемоглобина. Количество меланина зависит от генетических факторов и времени проведенного на солнышке. Гемоглобин окрашивает кожу в разной степени в розовый оттенок за счет глубины расположения сосудов и их тонуса. А вот уровень каротиноидов мы можем регулировать пищей.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ученые считают, что некоторые овощи и фрукты могут быть здоровой заменой солярию. Разновидностей каротиноидов сотни. Доказано, что наиболее сильное влияние на оттенок кожу оказывают:

ликопин из томатов и красного перца.

бета-каротин из моркови, манго, тыквы, облепихи, шиповника, рябины.

Еще один источник каротиноидов – это зелень. Даже зеленые листовые овощи влияют на оттенок кожи! В зелени оранжевые каротиноиды замаскированы за счеет хлорофилла. Особенно богаты на каротиноиды из зелени: шпинат и брокколи.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Исследования показали, что оттенок кожи, приобретенный благодаря каротиноидам, воспринимается окружающими, как более здоровый, чем традиционный загар. Считается, что подсознательная любовь к золотистым оттенкам кожи заложена в нас генетически, ведь чем более насыщенный оттенок кожи у человека, тем здоровее у него рацион и крепче здоровье.

И еще один приятный бонус! Кожа, насыщенная каротиноидами больше защищена от фотоповреждения. Получить солнечный ожог намного сложнее, если в вашем рационе много свежих овощей, фруктов, ягод и зелени.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова развеяла мифы о связи питьевого режима и похудения.

К слову, диетолог Наталья Самойленко озвучила топ-5 грубых ошибок худеющих.