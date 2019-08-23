Постійне почуття голоду: дієтолог назвала можливі причини

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт озвучила, чому може постійно хотітися їсти

Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше назвала "шкідливі поради", яким не варто вірити, перерахувала на своїй сторінці в Instagram можливі причини постійного голоду.

Якщо вам здається, що ви весь час хочете їсти, постійно не наїдаєтеся і всі думки тільки про їжу - пошукайте причину серед перерахованих нижче. А знаючи причину, вже набагато простіше вирішити, що ж робити і як це виправити, не нашкодивши здоров'ю й фігурі.

Ви мало їсте.

Просто і банально. Ось тут в нагоді підрахунок калорій, якщо менше 1200-1000, то явно варто зробити свій раціон більш ситним.

Їсте мало складних вуглеводів і багато швидких.

Якщо ви боїтеся як вогню картоплі, макаронів, круп, то звідки взятися ситості? Також, якщо ви їсте постійно солодке, то після нього дуже скоро захочеться їсти знову.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дробове харчування.

Одна справа, коли це 3 основних прийому їжі і 1-2 перекуси, інша справа, якщо ви вирішили їсти "часто і потроху", в результаті не наїдаєтеся маленькими порціями і весь час хочете їсти.

Рідкісні прийоми їжі.

Якщо ви снідаєте, потім весь день не їсте, то звичайно, ввечері ви накинетеся на холодильник.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Эмоціогенне переїдання.

Якщо ви перебуваєте в стані стресу: на роботі чи вдома, то цілком можете заїдати свої емоції. Для початку можна спробувати розслабитися самостійно, відволіктися, з'їздити у відпустку, або звернутися до психотерапевта, в цьому немає нічого поганого.

Дуже швидко їсте.

Якщо ваш прийом їжі займає 5-10 хв, то варто прибрати гаджети, їсти виделкою і ножем, більш усвідомлено і повільно.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Поганий сон.

Систематичний огляд 2012 року показав, що як короткий, так і неякісний сон пов'язаний з підвищеним ризиком ожиріння, шляхом підвищення апетиту

Орторексія.

Парадокс, але люди, які сильно зациклені на здоровому харчуванні, постійно думають про їжу. Тільки поснідали, вже думаєш про обід, не встиг пообідати, думаєш про перекус і тд. Скрізь і у всьому потрібна міра.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Захворювання.

Наприклад, при тиреотоксикозі підвищений обмін речовин, ви весь час хочете їсти, при цьому вагу не набираєте. У будь-якому випадку, якщо самостійно впоратися не виходить - йдіть до лікаря.

Нагадаємо, дієтолог Олена Кален озвучила три дієвих способи, які допомагають впоратися з переїданням.