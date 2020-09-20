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Їсти і не поправлятися: дієтолог розповіла, як вписати в раціон "заборонку"

Неділя 20 вересня 2020 08:39
Їсти і не поправлятися: дієтолог розповіла, як вписати в раціон "заборонку"
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Експерт розповіла, як грамотно вписати "заборонку" у раціон

Іноді так хочеться побалувати себе чимось смачним, навіть якщо здорове харчування різноманітне, а меню – повноцінне. Як дозволити собі маленьку слабкість і при цьому не завдати шкоди фігурі,в Instagram розповіла дієтолог Ольга Усенко.

З правильним харчуванням зрозуміло – його варто дотримуватися і зробити нормою, але як вписувати іноді смакоту, ось це складність. Але якщо діяти продумано, то все реально:

  • смакоту ми їмо до 16:00, але краще в першій половині дня, в ідеалі все смачненьке з'їсти до обіду, поки обмінні процеси добре працюють і є ще час витратити ці додаткові калорії
  • сніданок у день, коли хочеться смакоту, ми робимо білковим і легким: ніяких каш і ніякого хліба в ньому
  • в день, коли була смакота, ми повинні пройти не 10000 кроків, а 13000
  • воду п'ємо по режиму
  • смакоту їмо не на голодний шлунок, щоб вона не провалилась, краще всього з'їсти перед смакотою овочевий салат
  • вечеря робимо білковою і не пізньою такий день

Їсти і не поправлятися: дієтолог розповіла, як вписати в раціон &quot;заборонку&quot;

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо продумувати свої порушення, то це будуть зовсім не порушення, а заплановані відступу. І, звичайно ж, приклад дня з таким відступленням:

  • сніданок - 2 яйця + 30 гр сиру + 150 гр овочів + 7 мл рослинної олії + 200 гр ягід/фруктів
  • перекус - салат + щось смачненьке
  • обід - курочка/індичка 100-130 гр + 2 хлібця з авокадо + 150 гр овочів + 7 мл рослинної олії
  • вечеря - рибка 100-130 гр + 200 гр овочів + 7 мл рослинної олії або 1/2 м'якоті авокадо.

Їсти і не поправлятися: дієтолог розповіла, як вписати в раціон &quot;заборонку&quot;

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла про вибір масла.

Статі, нутриціолог Світлана Нікітчук перерахувала продукти для краси шкіри, які варто включити в раціон восени.

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