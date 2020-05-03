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Як не поправитися у сезон шашликів: експерт поділилася хитрощами

Lite » Їжа 03.05.2020 - 15:17
Як не поправитися у сезон шашликів: експерт поділилася хитрощами
Ілюстративне фото (pexels.com)

Нутриціолог розповіла, як не відмовляти собі в ласощах шашликами і при цьому не боятися за фігуру

На карантині ви чи ні, а на шашлики рано чи пізно підете. Як же упустити таку погоду? У багатьох є дачі, де і на карантині цілком можна поласувати шашликами. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розписала правильний режим дня для схуднення, розповіла у своєму Instagram, як правильно ходити на шашлики без шкоди для фігури.

Експерт перерахувала, яким продуктам варто віддавати перевагу - при цьому на смак правильні шашлики нітрохи не гірше.

1. Вибираємо м'ясо. Підходять курка, індичка, яловичина, телятина. Намагайтеся вибирати шматочки без жирового прошарку.

2. Рибу можна будь-яких сортів. Чудово приготувати у фользі на решітці.

3. Готуємо маринад. Для правильного маринаду підходять: кефір, соєвий соус, оцет, мінералка. Додавайте багато зелені та цибулі.

Як не поправитися у сезон шашликів: експерт поділилася хитрощами

Ілюстративне фото (pexels.com)

Техніка безпеки в шашличний день:

  • Заздалегідь подбайте про наявність правильних закусок на шашличному столі. Купуйте свіжі овочі, зелень, цільнозернового хліба.
  • Подбайте про правильні соуси. Покупні соуси збільшують калорійність вдвічі. Збийте свіжі томати в блендері, додайте солі, часнику, перцю. Смачно і швидко!
  • Дотримуйтеся звичного раціону харчування в цей день. Пийте воду, їжте кожні три години.
  • Не збирайте місце для шашликів. Інакше, голод буде звірячим.

Як не поправитися у сезон шашликів: експерт поділилася хитрощами

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Гості продовжують їсти, навіть коли наїлися. А ми знаємо, що нашому тілу це не сподобається. Зупиніться! Їжте овочі!
  • Пам'ятаємо про воду! Візьміть з собою! Пийте! Вода дає почуття наповненості шлунка і зайвий шматок в горло не піде.

Як не поправитися у сезон шашликів: експерт поділилася хитрощами

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дотримуйтесь цих простих порад і сезон шашликів не вдарить по талії!

Нагадаємо, дієтолог Наталія Макієнко познайомила з азами правильної сполучуваності продуктів.

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