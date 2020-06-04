Корисний пікнік: список кращих страв для перекусів на природі від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, що приготувати для пікніка тим, хто худне

Пікнік – це прекрасна можливість побути на свіжому повітрі довше, насолодитися спілкуванням з природою та друзями, а також смачно поїсти, наприклад, приготувати шашлики і влаштувати застілля під відкритим небом, насолоджуючись кожним шматочком під веселий сміх хорошої компанії. Але як зробити вилазку на природу максимально корисною для фігури? Дієтолог Світлана Фус поділилася на сторінці в Instagram топом страв, яким варто віддати перевагу на природі.

Прийшло тепло. І разом з ним - сезон пікніків. І багато переживають, особливо ті, хто худне, що їх доля – це пляшка мінералки і листя салату. А навколо так все смачно пахне...До того ж, на природі апетит посилюється. А з нею посилюється і страх переїсти. Що ж їсти на пікніку без шкоди фігурі?⁣⁣⠀

Будь-яке м'ясо, птицю, рибу, морепродукти. Тільки 100 г шашлику з свинини (залежно від жирності) 150-350 ккал. А з курятини – 105-130 ккал. Купуйте тільки свіже м'ясо і маринуйте його самі!⁣⁣⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Овочі. Всі, що подобаються, і в тому вигляді, що подобається. Овочевий шашлик з грибами – це всього 26-40 ккал.⁣⁣⠀

Цільнозерновий хліб. Можна на грилі розігріти лаваш, в який загорнуті зелень і сир. Але в 100 г сиру – 350 ккал. Тому використовуйте більше зелені і менше сиру.⁣⁣

Печена картопля. У 100 г приблизно 100 кал.⁣⁣⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вода – 0 ккал в 100 г. Воду на пікніку можна вживати стільки, скільки хочеться! ⁣⁣⠀

Пам'ятайте, що пікнік – це ж не тільки їжа. Це активні ігри у веселій компанії.

Раніше тренер по зміні звичок Ірина Золотаревич розповіла, як перестати переїдати і впоратися з бажанням з'їсти зайвого.

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Автор: Lite