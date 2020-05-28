Справжні "вороги" фігури: дієтолог розповіла, що не варто їсти на сніданок

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт перерахувала продукти, які не будуть корисні для здоров'я і талії

Ми хочемо починати день з продуктів, які будуть корисними для нашого здоров'я і фігури. Але іноді серед них закрадаються "вороги", які точно не підуть на користь. Дієтолог Алла Манайкина перерахувала на своїй сторінці в Instagram продукти, які краще не вживати на сніданок.

Що не варто їсти вранці (та і в цілому теж):

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1. Каші швидкого приготування - для прискорення процесу заварювання вівсянка проходить кілька стадій обробки, що перетворює спочатку корисні повільні вуглеводи в не дуже, плюс до цього втрачається ще основна частина вітамінів. Хороші вівсяні пластівці треба варити не менше 15 хв.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Рослинне молоко - обов'язково читайте склад! У них часто додають соняшникову олію, цукор, фруктозу та інші цукрозамінники. Наприклад, склад у відомого вівсяного Nemoloko: вода, рапсова олія, вівсяна мука, вітамінно-мінеральний премікс, сіль. По суті, ви платите за розведене у воді борошно з маслом і цукром.

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3. Мюслі і гранола - як і у випадку з рослинним молоком, читайте склад! Є хороші варіанти, у складі яких тільки злаки, горіхи, насіння і сухофрукти, а є погані - в їх складі борошно, цукор та цукрозамінники, рослинні рафіновані жири.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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4. Хлібці - у складі правильних хлібців повинні бути цілісні і спеціально пророщені зерна. Трохи гірший варіант, якщо склад починається з: обдирне борошно/борошно цільнозернове/борошно другого сорту - це все ж мука, а не цільні злаки. Точно не можна віднести до здорового харчування хлібці, склад яких починається з: борошно першого сорту/вищого сорту/сіяне. Також не повинно бути у складі рослинного масла, цукру та ароматизаторів.

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5. Цукати - для їх виробництва фрукти обробляють сірчаною кислотою і вимочують в цукровому сиропі, тому нічого спільного з користю фруктів вони не мають.

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6. Глазуровані сирки - багато їх розцінюють як джерело білка і кальцію (це ж «сир»), але по суті - це десерт і в першу чергу він джерело цукру і жиру.

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7. Свіжовичавлені фруктові соки - це концентрація великої кількості рідкого цукру, що миттєво підвищує рівень інсуліну. Краще випити смузі або з'їсти фрукт цілком.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Автор: Lite