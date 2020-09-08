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Діти

Як їсти піцу і не поправлятися: хитрощі від дієтолога

Автор: Ольвія Агаркова

Експерт розповіла про головні критерії вибору піци для тих, хто худне

Апетитна, ароматна, з тягучим сиром і різноманітними начинками – піца мало кого може залишити байдужим, адже ця страва "прижилася" у всьому світі, давно вийшовши за межі своєї батьківщини – Італії. Особливо шматочок ласощів хочеться під час дієти – ті, хто худнуть часто мріють про цю страву, свідомо відмовляючи собі. А даремно. Адже піцу можна їсти навіть в період схуднення, але варто знати головні правила вживання та критерії вибору, про що розповіла дієтолог Ольга Усенко.

Почнемо з того, що ласувати піцою можна іноді, а точніше:

  • не частіше 1 рази в тиждень на схудненні, а краще і того рідше
  • ми повинні налаштувати схему харчування протягом дня, щоб не було надлишку вуглеводів і жирів
  • піцу ми можемо з'їсти до 16:00 і не пізніше
  • обов'язково їмо її з овочами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вибираємо правильну піцу:
1. Тісто - основа, воно повинно бути не з борошна вищого сорту, а з доброї муки твердих сортів.
2. Жодних вершкових і сирних соусів, піца повинна бути помазана тільки томатним соусом.

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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3. Зверху піци не повинно бути: ковбаси, сосисок, крабових паличок, хамона, і сиру у величезній кількості (по типу 4 сиру).
4. Тільки прості речовини у вигляді начинки: морепродукти, риба, телятина, курка, оливки, фрукти, овочі, зелень, сир як присипка (не як основа).

Кількість з'їденого за раз не повинна перевищувати 250 гр. Це чисто піца, і до неї ще 150 гр свіжих овочів без соусів і заправок.

Коли це якісні інгредієнти, коли це рідко і коли ваш раціон на 80% складається з правильних і корисних продуктів – немає нічого поганого в різноманітності.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Наталія Самойленко розповіла, як харчуватися восени, щоб не набрати зайвого.

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