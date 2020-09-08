Як їсти піцу і не поправлятися: хитрощі від дієтолога

Експерт розповіла про головні критерії вибору піци для тих, хто худне
Апетитна, ароматна, з тягучим сиром і різноманітними начинками – піца мало кого може залишити байдужим, адже ця страва "прижилася" у всьому світі, давно вийшовши за межі своєї батьківщини – Італії. Особливо шматочок ласощів хочеться під час дієти – ті, хто худнуть часто мріють про цю страву, свідомо відмовляючи собі. А даремно. Адже піцу можна їсти навіть в період схуднення, але варто знати головні правила вживання та критерії вибору, про що розповіла дієтолог Ольга Усенко.
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Почнемо з того, що ласувати піцою можна іноді, а точніше:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Вибираємо правильну піцу:
1. Тісто - основа, воно повинно бути не з борошна вищого сорту, а з доброї муки твердих сортів.
2. Жодних вершкових і сирних соусів, піца повинна бути помазана тільки томатним соусом.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
3. Зверху піци не повинно бути: ковбаси, сосисок, крабових паличок, хамона, і сиру у величезній кількості (по типу 4 сиру).
4. Тільки прості речовини у вигляді начинки: морепродукти, риба, телятина, курка, оливки, фрукти, овочі, зелень, сир як присипка (не як основа).
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Кількість з'їденого за раз не повинна перевищувати 250 гр. Це чисто піца, і до неї ще 150 гр свіжих овочів без соусів і заправок.
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Коли це якісні інгредієнти, коли це рідко і коли ваш раціон на 80% складається з правильних і корисних продуктів – немає нічого поганого в різноманітності.
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