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Як харчуватися восени, щоб не поправитися: хитрощі від дієтолога

Неділя 06 вересня 2020 14:25
Як харчуватися восени, щоб не поправитися: хитрощі від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Як перебудувати свій раціон, щоб не набрати зайвого

Скоро настануть перші похолодання, не забудьте перебудувати раціон. Він повинен відрізнятися від того, як ми харчуємося влітку. Дієтолог Наталія Самойленко розповіла, яке харчування має бути восени, щоб не набрати зайвих кг, мати міцний імунітет і відмінний настрій.

Основні правила:

Вживайте більше сезонних овочів і фруктів, наприклад: гарбуз, кабачки, брокколі, коренеплоди, яблука, виноград, гранат, кизил, груші.

Як харчуватися восени, щоб не поправитися: хитрощі від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Приправляйте їжу спеціями, не відмовляйте собі в гострих (якщо немає протипоказань), адже вони позитивно впливають на мікроциркуляцію і допомагають зігрітися.

Для того, щоб не переїдати, між прийомами їжі зігрівайтеся теплими напоями: трав'яний, імбирний чай, чай зі спеціями.

Як харчуватися восени, щоб не поправитися: хитрощі від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)


Намагайтеся з'їдати 1-2 порції білкової їжі на добу (морська риба, птиця, яйця, бобові, тофу, гриби).

Вживайте більше правильних і здорових жирів, адже вони - джерело ситості. Наприклад, оливкова олія, гарбузове насіння, горіхи (крім арахісу і кешью), оливки, авокадо і навіть шматочок сала в холоди піде на користь.

Додайте в свій раціон теплі овочеві супи.

Як харчуватися восени, щоб не поправитися: хитрощі від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Не зловживайте спиртними напоями, це не найбільш надійний засіб, щоб зігрітися. Якщо належить святкування, віддайте перевагу вину. І пам'ятайте, що дозування вина розраховуємо за формулою: 1-2 г на 1 кг маси тіла.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Лора Філіппова розповіла про вживання вуглеводів в період схуднення.

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