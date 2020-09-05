Харчування у міжсезоння: які продукти додати в раціон

Харчуєтеся правильно, ведете здоровий спосіб життя, і раптом... стрес, зрив, тяга до шкідливих продуктів, хочеться все кинути і навіть поплакати... Що це? Це міжсезоння - перехідний період від одного сезону до іншого. Як краще харчуватися в цей час і що додати в раціон, розповіла дієтолог Наталія Макієнко.

Помічали, як зі зміною пори року змінюються смаки, бажання, настрій? В цей час ще й додаткове навантаження на нервову систему - навіть найсильніші дівчинки можуть не витримати...



Міжсезоння триватиме з 1 по 15 вересня. За симптомами зазвичай нормалізується до 14-19 вересня, в залежності від чутливості організму.



Що робити, щоб допомогти собі в найближчі 2 тижні:



1. Додавайте жовті і помаранчеві продукти в раціон: яєчний жовток, морква, гарбуз, банани, пшоно, наприклад.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

2. Додавайте антиоксиданти: гіркий шоколад, заморожені ягоди, зелень.

3. Виключайте надлишок кофеїну та алкоголю. Кава - 1-2 чашки в день. Алкоголь - 1 келих сухого вина на тиждень.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

4. Додавайте джерела рослинних жирів: горіхи і урбечи, авокадо, насіння і насіння, олії, жирні сорти риби.

5. Мінімізуйте гострі спеції і червоне м'ясо. Якщо є потреба - вибирайте баранину.



І, як завжди, пийте норму води. Важливо! Вода в поточний період повинна бути кімнатної температури або трохи теплою.

Нагадаємо, дієтолог Ганна Єлькіна розповіла, як скласти збалансований раціон і збільшити енергію і бадьорість.