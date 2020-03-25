Харчова залежність: як перестати заїдати стрес і шукати радість у їжі

Їсти, щоб жити або жити, щоб їсти? Харчова залежність може стати серйозною проблемою на шляху до схуднення, але впоратися з нею можна. Пошук розради в їжі, особливо під час карантину і вимушеного перебування вдома, стоновиться особливо гостро. Звичайно, слід в першу чергу переглянути похід до раціону і віддати перевагу продуктам з подвійною користю – для зміцнення здоров'я і стрункості. Але як подолати вже існуючу харчову залежність? Психотерапевт і тілесний гештальт терапевт Ірина Прокопенко стверджує в Instagram, що їжа здатна знімати тривогу і бути антидепресантом, з допомогою їжі можна дуже легко компенсувати різні неусвідомлені потреби, проте тут підстерігає небезпека – впасти в залежність від їжі. Але з цим можна і потрібно боротися.

Чому з'являється залежність від їжі?

⠀ хронічний стрес

⠀ невдоволення своїм життям, собою

⠀ почуття провини/сорому

⠀ депресії

⠀ фізичне й емоційне виснаження.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як подолати залежність?

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1.Перший крок на шляху до звільнення від усіх типів залежностей — визнання своєї залежності.

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2.Не створюйте умов, при яких залежність може себе проявити. Приміром, навіть не сподівайтеся на те, що обійдетеся на вечерю без шкідливих солодощів, якщо пропускали прийоми їжі, пообідали бутербродом і прожили весь день у стресі.

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3.Сформулюйте мету зміни харчової поведінки. Наприклад, "Бути вільним від залежностей".



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Неправильно: "Щоб стати красивою", "Щоб знайти чоловіка/дружину", "Щоб не було соромно на пляжі". Такого роду висловлювання залежать від самооцінки і провокують переїдання в несприятливих ситуаціях.

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Говорите: "Я буду робити", замість "Я не буду робити", "Я буду піклуватися про себе, їсти корисну їжу", а не "Я не буду їсти солодке".

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Раніше дієтолог Наталія Макієнко розповіла, як правильно харчуватися в період вірусної епідемії.