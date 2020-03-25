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Харчова залежність: як перестати заїдати стрес і шукати радість у їжі

Новини » Їжа   

Експерт розповіла, як перестати заїдати негативні емоції

Їсти, щоб жити або жити, щоб їсти? Харчова залежність може стати серйозною проблемою на шляху до схуднення, але впоратися з нею можна. Пошук розради в їжі, особливо під час карантину і вимушеного перебування вдома, стоновиться особливо гостро. Звичайно, слід в першу чергу переглянути похід до раціону і віддати перевагу продуктам з подвійною користю – для зміцнення здоров'я і стрункості. Але як подолати вже існуючу харчову залежність? Психотерапевт і тілесний гештальт терапевт Ірина Прокопенко стверджує в Instagram, що їжа здатна знімати тривогу і бути антидепресантом, з допомогою їжі можна дуже легко компенсувати різні неусвідомлені потреби, проте тут підстерігає небезпека – впасти в залежність від їжі. Але з цим можна і потрібно боротися.

Чому з'являється залежність від їжі?

  • ⠀ хронічний стрес
  • ⠀ невдоволення своїм життям, собою
  • ⠀ почуття провини/сорому
  • ⠀ депресії
  • ⠀ фізичне й емоційне виснаження.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як подолати залежність?

1.Перший крок на шляху до звільнення від усіх типів залежностей — визнання своєї залежності.

2.Не створюйте умов, при яких залежність може себе проявити. Приміром, навіть не сподівайтеся на те, що обійдетеся на вечерю без шкідливих солодощів, якщо пропускали прийоми їжі, пообідали бутербродом і прожили весь день у стресі.

3.Сформулюйте мету зміни харчової поведінки. Наприклад, "Бути вільним від залежностей".



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Неправильно: "Щоб стати красивою", "Щоб знайти чоловіка/дружину", "Щоб не було соромно на пляжі". Такого роду висловлювання залежать від самооцінки і провокують переїдання в несприятливих ситуаціях.

Говорите: "Я буду робити", замість "Я не буду робити", "Я буду піклуватися про себе, їсти корисну їжу", а не "Я не буду їсти солодке".

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