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Перекуси і знежирені продукти: топ-5 шкідливих звичок, які псують фігуру


Експерт перерахувала далеко не невинні харчові ритуали, що заважають бути стрункою

Професійний дієтолог Альбіна Комісарова, стверджує, що на перший погляд нешкідливі звички, що вкоренилися в нашій свідомості і харчовій поведінці, можуть стати на шляху до красивої та стрункої фігури. Про це вона написала в Instagram.

Експерт склала рейтинг топ-5 помилкових правил харчової поведінки, які заважють схуднути і обзавестися бажаними формами.

В список шкідливих для фігури звичок входить:

Впровадження додаткових перекусів, тому що "треба харчуватися дробно"

Якщо до цього ви їли 3 рази в день і почували себе прекрасно, а тепер вирішили додати пару перекусів, ймовірно, що ви збільшите калорійність раціону і отримаєте зворотний ефект. Перекуси потрібні, тільки якщо ви так звикли і вам так зручно.

Чаювання, кавування

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Мало того, що часто це + вершки і цукор, так ще й супроводжується смаколиками. Ну а чим ще займатися на роботі? Вихід є! Зпровадьте культуру чаювання. Просто чай з лимоном, кава чорна або з молоком. Замість печива і цукерок - нарізані фрукти/овочі. Горіхів легко переїсти, так що беріть з собою 1 порцію - жменя.

Відсутність планування

Не обов'язково писати собі меню на день, але планувати, що завтра перед тренуванням за 1,5 години треба поїсти, а значить, продумати, де або що взяти з собою. Запасайтеся заздалегідь "паличками-выручалочками", киньте в сумку кілька батончиків із сухофруктів.

Солодкі напої

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Особливо актуальна проблема влітку. Якщо хочеться пити - вибирайте воду або натуральні морси без цукру. Соки, газовані води, смузі, лимонади часто містять дуже багато цукру і додаткових калорій.

Знежирені продукти

Мало того, що вони марні, часто містять стабілізатори і загусники, вони погано насичують, і незабаром ви знову захочете їсти. Жирність 5% - це нормально.

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