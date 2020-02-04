Вівсянка, сер! Експерт розвінчала 5 популярних міфів про сніданок

Багато дієтологів сходяться в тому, що сніданок — один з головних прийомів їжі. Але нерідко при плануванні сніданку ті, що худнуть, роблять одні і ті ж помилки, засновані на популярних міфах про харчування. Дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка раніше назвала продукти, які не можна поєднувати при схудненні, на своїй сторінці в Instagram розвінчала найпопулярніші омани про цей прийомі їжі.

Топ-5 міфів про сніданок: в чому ж правда

1. Снідати потрібно обов'язково, щоб запустити організм і розігнати метаболізм

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Насправді, не все так просто. Метаболізм, тобто обмін речовин, прискорюється з активацією роботи м'язів, тобто в першу чергу за рахунок руху — чим більше, тим більше витрачається енергії, і, відповідно, спалюються внутрішні запаси організму, в тому числі жир.

Тому, якщо ви з'їли сніданок, та ще й без голоду, а потім лягли на диван, то це ніяк не прискорить ваш метаболізм, а навпаки, уповільнить його. Щоб знизити вагу, необхідно пам'ятати про те, що кількість витрачених калорій повинна бути більше, ніж кількість споживаних.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

2. При пропущеному сніданку організм включає "режим голодування" і починає запасати калорії

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Насправді, організм починає включати "режим голодування" тоді, коли людина починає ігнорувати саме голод. Тоді організм лякається, що поживні речовини перестануть надходити до нього, і при найближчому прийомі їжі починає просити більше, ніж потрібно для поточних потреб, щоб зробити запаси, у вигляді жирових відкладень на майбутнє.

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Інша справа, коли їжа встигла перетравитися за ніч, то вранці до моменту сніданку виникає голод. Особливо це стосується любителів дієт, які не їдять після 18:00. У цьому випадку сніданок важливий, так як він як раз піде на угамування голоду. Але, якщо ви не відчуваєте голод вранці, не потрібно насильно запихати в себе їжу. Краще візьміть сніданок з собою, щоб поїсти тоді, коли ви зголодніли.

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3. Вівсяні пластівці — це швидко, смачно та корисно

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Фахівці в унісон говорять про корисні властивості вівсянки. Вважається, що вона обволікає стінки шлунка, полегшуючи перетравлення, а також вона багата різними поживними речовинами... Все правда. Але давайте розберемося, що розуміється під словом «вівсянка».

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Багато хто, приходячи в магазин, не читають написи на упаковці і купують вівсяні пластівці швидкого приготування! Цей продукт якраз сприяє набору ваги і уповільнює перистальтику кишечника, заважаючи засвоєнню поживних речовин!

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Під час обробки у вівсяних пластівців прибирають зовнішню оболонку, через що вони готуються швидше, а тому і швидше засвоюються організмом Зовнішня оболонка — клітковина — служить чистильником кишечника, але якщо її прибрати, то зерна втрачають корисність і перетворюються в швидкі вуглеводи, зловживання якими призводить до набору ваги. Також в пластівцях менше вітамінів, тому що основні вітаміни знаходяться саме в зовнішній оболонці. Інша справа, вівсяна крупа або геркулес — це ціле зерно з оболонкою, просто розплюснуте.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Сніданок повинен бути щільним, щоб їжа довше перетравлювалася

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Цю мету часто переслідують люди, у кого нормований графік, і обід — строго за розкладом. Вони хочуть відтягнути наступний прийом їжі. Але пам'ятайте, що прийом їжі без голоду, а також переїдання під час сніданку, є «зайвою» їжею для організму і сприяє набору ваги!

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Правильніше включити в сніданок довгі вуглеводи у вигляді круп і додати трохи білка у вигляді м'яса, риби, птиці. Перетравлення такого сніданку забезпечує поступове надходження калорій в організм. А також можна взяти з собою перекус, щоб з'їсти його, як тільки відчуєте голод, і ефективно провести час до обіду.

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5. Кава зранку допомагає прокинутися

Чи знайоме вам твердження: «Я не можу відмовитися від чашки кави на сніданок, для мене це — ритуал». Багатьом з ранку каву допомагає прокинутися. Однак необхідно знати, що кава не дає енергію. Вона активізує наявні у вас запаси енергії. Це все одно, що загнаного коня вдарити батогом. Він побіжить, але чи далеко?

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У вас є свій резерв енергії на день. Щоб його поповнити, необхідно не кава, а контрастний душ, аеробне навантаження, вода і збалансоване харчування протягом дня. Дані процедури зарядять вас енергією на весь день.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що дієтолог Альбіна Комісарова розкрила правду про продукти, які, на думку більшості, сприяють набору ваги.