Послаблюють імунітет і порушують обмін речовин: 7 харчових звичок, які шкодять здоров'ю

Харчові звички формуються не один рік, а тому поступово стають частиною життя і сприйматися нами як щось само собою зрозуміле. Але деколи вони дійсно шкідливі. Валентина Івушкіна – фахівець з харчування та очищення організму – у своєму блозі розповіла про те, які з них можуть погіршувати роботу травлення, сприяти набору ваги, порушення обміну речовин і ослаблення імунітету.

Сніданок повинен бути теплим (фото: (фото: pixabay)

1. На сніданок їсти сиру або холодну їжу: бутерброди, йогурти, фрукти, сирки, смузі, салати. Шлунок подібний мотору: вранці йому потрібно паливо – тепла м'яка приготовлена їжа, яка легко перетравлюється. А сира холодна їжа уповільнює метаболізм; звідси – відсутність енергії протягом дня і проблеми з травленням.

2. Перекушувати «сміттєвою» їжею: цукерками, печивом, вафлями, шоколадом, зефіром і т. д. Солодощі не заборонені, вони потрібні в раціоні, але вони повинні бути корисними – виготовленими з натуральних продуктів нетривалого зберігання (до 5 днів) і без консервантів.

3. Їсти дріжджовий хліб. Хлібопекарські дріжджі містять величезну кількість шкідливих хімічних елементів і важких металів, а тому сприяють дефіциту вітамінів, а також закисленню організму і порушенню мікрофлори кишечника. Звідси – бродіння, гази, здуття.

4. Вживати консервовану їжу, соління, маринади. Будь-яка консервована їжа уповільнює обмін речовин, погіршує роботу органів ШКТ і в підсумку сприяє набору ваги. До того ж в ній багато солі, що веде до затримки рідини, набряків, порушення в роботі нирок.

5. Їсти кисломолочне після 19 годин. Будь-яка кисломолочна їжа – продукт бродіння. Оскільки ввечері метаболізм максимально низький, продукти бродіння засвоюються повільно, утворюючи токсини, збільшуючи застійні процеси, знижуючи імунітет.

6. Пити соки замість того, щоб їсти фрукти. У соку дуже велика концентрація цукру, а це навантаження на підшлункову і ризик розвитку діабету. Плюс в соку набагато менше клітковини, ніж у фруктах, а значить, і користі набагато менше.

7. Їсти багато горіхів. Це один з найбільш поживних і корисних продуктів. Однак пам'ятайте: горіхи дуже калорійні, вони повільно і важко засвоюються. Якщо у вас є проблеми з травленням, ними краще не зловживати – однієї жменьки 2-3 рази в тиждень цілком достатньо.