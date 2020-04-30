Дієта, що імітує голодування: експерт розкрила подробиці незвичайної системи харчування

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про модну сучасну дієту

Існують різні сучасні системи харчування, покликані допомогти скинути вагу і при цьому досить щадні для організму. Наприклад, популярне інтервальне голодування, яке не передбачає відмову від улюблених страв і продуктів, але вимагає організованості. Нутриціолог Ганна Нікольська, яка раніше представила список антистрес-продуктів, розповіла в Instagram про дієту, що імітує голодування або FMD, яка, за її словами, допомагає навіть оздоровити організм.

FMD – fast mimicking diet – дієта, що імітує голодування - дає організму всі бонуси голодування, але без побічних ефектів при тривалому дотриманні. Що за бонуси:

оптимізація ІФР-1 (це інсуліноподібний фактор росту – білок, високий рівень якого в дорослому віці прискорює старіння і збільшує ризик раку)

поліпшення рухової координації і пам'яті

відновлення клітин підшлункової залози у разі діабету 2 типу

зниження тиску і маркерів запалення при серцево-судинних захворюваннях

профілактика нейродегенеративних і аутоімунних захворювань

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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У чому суть FMD?

1.Вибираєте 5 днів поспіль у місяці, коли зможете обмежити (не повністю скоротити) калорії в харчуванні – як правильно, це якась тиждень з вечора неділі до п'ятниці.



2.У перший день вживаєте близько 1000-1100 калорій або 50-55% від свого базового раціону (переважно з крохмалистих, некрохмалистих овочів і трохи круп, "хороших" жирів – горіхи, авокадо, припустимо нерафінована оливкова олія) .



3.З 2 по 5 день – 700-800 калорій (або 30-35% від свого звичного раціону). Вміст білка мінімальний, не більше 10%, і він "добирається" за рахунок продуктів, які містять жири (горіхи, насіння) .





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4.День виходу - шостий - plant-based (переважно складні вуглеводи і клітковина).



З напоїв можна пити воду і трав'яні чаї. Бажано підключити Омега 3. Інші дні місяця – Ваш звичний розумний раціон.

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