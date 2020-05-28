Настоящие "враги" фигуры: диетолог рассказала, что не стоит есть на завтрак

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт перечислила продукты, которые не будут полезны для здоровья и талии

Мы хотим начинать день с продуктов, которые будут полезными для нашего здоровья и фигуры. Но иногда среди них закрадываются "враги", которые точно не пойдут на пользу. Диетолог Алла Манайкина перечислила на своей странице в Instagram продукты, которые лучше не употреблять на завтрак.

Что не стоит есть утром (да и в целом тоже):

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1. Каши быстрого приготовления - для ускорения процесса заваривания овсянка проходит несколько стадий обработки, что превращает изначально полезные медленные углеводы в не очень, плюс к этому теряется ещё основная часть витаминов. Хорошие овсяные хлопья надо варить не менее 15 мин.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Растительное молоко - обязательно читайте состав! В них часто добавляют подсолнечное масло, сахар, фруктозу и другие сахарозамениткли. Например, состав у известного овсяного Nemoloko: вода, рапcовое масло, овсяная мука, витаминно-минеральный премикс, соль. По сути, вы платите за разведенную в воде муку с маслом и сахаром.

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3. Мюсли и гранола - как и в случае с растительным молоком, читайте состав! Есть хорошие варианты, в составе которых только злаки, орехи, семечки и сухофрукты, а есть плохие - в их составе мука, сахар и сахарозаменители, растительные рафинированные жиры.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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4. Хлебцы - в составе правильных хлебцев должны быть цельные и специально пророщенные зерна. Чуть хуже вариант, если состав начинается с: мука обдирная/мука цельнозерновая/мука второго сорта - это все же мука, а не цельные злаки. Точно нельзя отнести к здоровому питанию хлебцы, состав которых начинается с: мука первого сорта/высшего сорта/сеяная. Также не должно быть в составе растительного масла, сахара и ароматизаторов.

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5. Цукаты - для их производства фрукты обрабатывают серной кислотой и вымачивают в сахарном сиропе, поэтому ничего общего с пользой фруктов они не имеют.

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6. Глазированные сырки - многие их расценивают как источник белка и кальция (это же «творог»), но по сути - это десерт и в первую очередь он источник сахара и жира.

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7. Свежевыжатые фруктовые соки - это концентрация огромного количества жидкого сахара, что мгновенно повышает уровень инсулина. Лучше выпить смузи или съесть фрукт целиком.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Автор: Lite