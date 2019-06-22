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Чи можна вживати мед при схудненні: дієтолог внесла ясність


Експерт пояснила, чи варто їісти природну солодкість тим, котрі худнуть

Мабуть, відмова від солодкого в період схуднення – це один з найбільш складних пунктів програми по зниженню ваги і переходу на правильне харчування. З натуральних "підсолоджувачів життя" залишається не так багато варіантів, і найпоширеніший серед них – мед. Чи можна вживати смачний продукт бджільництва і в яких кількостях розповіла в Instagram дієтолог Аліна Дяченко.

Експерт запропонувала для початку розібратися, що ж таке мед? Це частково переварений в зобі медоносної бджоли нектар або цукристі виділення деяких рослин.

Мед містить близько 20% води, близько 80 % вуглеводів (глюкоза, фруктоза, сахароза), вітаміни групи В, Е, К, С, каротин, фолієву кислоту.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ніж мед корисний?

  • Зміцнює імунітет.
  • Нормалізує обмін речовин, прискорює обмін речовин, покращує травлення.
  • Джерело вітамінів і корисних речовин.
  • Має антибактеріальну, бактерицидну і протизапальну дію.
  • Уповільнює процеси старіння.
  • Покращує настрій і знижує бажання з'їсти щось солодке.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Важливо! При температурі понад 60 градусів мед втрачає свої корисні властивості.

Бути чи не бути меду при схудненні?

Мед калорійний. У 100 грамах міститься близько 330 ккал (81,5 грам вуглеводів). Глікемічний індекс варіюється 50-70. У той час як в сахарі міститься 398 калорій, а ГІ = 100.

Мед може бути в раціоні тих, хто худне, але в обмежених кількостях. 1-2 ч. л. в день. Не додавайте мед в випічку і гарячий чай, а їжте вприкуску.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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