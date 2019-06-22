Можно ли употреблять мед при похудении: диетолог внесла ясность

Эксперт пояснила, стоит ли есть природную сладость худеющим
Пожалуй, отказ от сладкого в период похудения – это один из самых сложных пунктов программы по снижению веса и перехода на правильное питание. Из натуральных "подсластителей жизни" остается не так много вариантов, и самый распространенный среди них – мед. Можно ли употреблять вкусный продукт пчеловодства и в каких количествах рассказала в Instagram диетолог Алина Дяченко.
Эксперт предложила для начла разобраться, что же такое мед? Это частично переваренный в зобе пчелы нектар или сахаристые выделения некоторых растений.
Мед содержит около 20% воды, около 80 % углеводов (глюкоза, фруктоза, сахароза), витамины группы В, Е, К, С, каротин, фолиевую кислоту.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Чем мед полезен?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Важно! При температуре свыше 60 градусов мед теряет свои полезные свойства.
Быть или не быть меду при похудении?
Мед калорийный. В 100 граммах содержится около 330 ккал (81,5 грамм углеводов). Гликемический индекс варьируется 50-70. В то время как в сахаре содержится 398 калорий, а ГИ = 100.
Мед может быть в рационе худеющего человека, но в ограниченных количествах. 1-2 ч.л. в день. Не добавляйте мед в выпечку и горячий чай, а кушайте вприкуску.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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