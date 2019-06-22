Чи можна вживати мед при схудненні: дієтолог внесла ясність

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, чи варто їісти природну солодкість тим, котрі худнуть

Мабуть, відмова від солодкого в період схуднення – це один з найбільш складних пунктів програми по зниженню ваги і переходу на правильне харчування. З натуральних "підсолоджувачів життя" залишається не так багато варіантів, і найпоширеніший серед них – мед. Чи можна вживати смачний продукт бджільництва і в яких кількостях розповіла в Instagram дієтолог Аліна Дяченко.

Експерт запропонувала для початку розібратися, що ж таке мед? Це частково переварений в зобі медоносної бджоли нектар або цукристі виділення деяких рослин.

Мед містить близько 20% води, близько 80 % вуглеводів (глюкоза, фруктоза, сахароза), вітаміни групи В, Е, К, С, каротин, фолієву кислоту.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ніж мед корисний?

Зміцнює імунітет.

Нормалізує обмін речовин, прискорює обмін речовин, покращує травлення.

Джерело вітамінів і корисних речовин.

Має антибактеріальну, бактерицидну і протизапальну дію.

Уповільнює процеси старіння.

Покращує настрій і знижує бажання з'їсти щось солодке.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Важливо! При температурі понад 60 градусів мед втрачає свої корисні властивості.

Бути чи не бути меду при схудненні?

Мед калорійний. У 100 грамах міститься близько 330 ккал (81,5 грам вуглеводів). Глікемічний індекс варіюється 50-70. У той час як в сахарі міститься 398 калорій, а ГІ = 100.

Мед може бути в раціоні тих, хто худне, але в обмежених кількостях. 1-2 ч. л. в день. Не додавайте мед в випічку і гарячий чай, а їжте вприкуску.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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