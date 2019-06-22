Можно ли употреблять мед при похудении: диетолог внесла ясность

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, стоит ли есть природную сладость худеющим

Пожалуй, отказ от сладкого в период похудения – это один из самых сложных пунктов программы по снижению веса и перехода на правильное питание. Из натуральных "подсластителей жизни" остается не так много вариантов, и самый распространенный среди них – мед. Можно ли употреблять вкусный продукт пчеловодства и в каких количествах рассказала в Instagram диетолог Алина Дяченко.

Эксперт предложила для начла разобраться, что же такое мед? Это частично переваренный в зобе пчелы нектар или сахаристые выделения некоторых растений.

Мед содержит около 20% воды, около 80 % углеводов (глюкоза, фруктоза, сахароза), витамины группы В, Е, К, С, каротин, фолиевую кислоту.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чем мед полезен?

Укрепляет иммунитет.

Нормализует обмен веществ, ускоряет метаболизм, улучшает пищеварение.

Источник витаминов и полезных веществ.

Имеет антибактериальное, бактерицидное и противовоспалительное действие.

Замедляет процессы старения.

Улучшает настроение и снижает желание съесть что-то сладкое.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Важно! При температуре свыше 60 градусов мед теряет свои полезные свойства.

Быть или не быть меду при похудении?

Мед калорийный. В 100 граммах содержится около 330 ккал (81,5 грамм углеводов). Гликемический индекс варьируется 50-70. В то время как в сахаре содержится 398 калорий, а ГИ = 100.

Мед может быть в рационе худеющего человека, но в ограниченных количествах. 1-2 ч.л. в день. Не добавляйте мед в выпечку и горячий чай, а кушайте вприкуску.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Напомним, что эксперт по правильному питанию и похудению Катя Медушкина рассказала, как бороться с желание поесть поздно вечером и ночью.

Ранее диетолог Алла Манайкина озвучила десять шагов на пути к здоровому и правильному питанию.

К слову, диетолог Наталья Кошкина поделилась эффективной и простой рабочей схемой снижения веса.