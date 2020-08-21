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Топ-10 звичок, які заважають схуднути

П'ятниця 21 серпня 2020 12:34
Топ-10 звичок, які заважають схуднути
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Якщо незрозуміло, звідки зайва вага або чому ви не худнете - зверніть увагу на звички

Чому відбувається набір ваги? Зрозуміло, що через надлишок калорій, але начебто на місці не сидите, корову не їсте, майонезом не запиваете. Може, навіть обмежуєте себе в їжі. Так чому вже треті джинси стають малі?

Звичайно, справа буває в гормонах, хворобах і порушеннях. З цим допоможе тільки лікар. Але причина може бути і в харчових звичках, які заважають вам на шляху до бажаного тіла. Списком найбільш частих таких звичок поділився дієтолог Андрій Невський.

Перевір себе!

1. Заїдати емоції. Ласощі не вирішать проблем. Або зрозумійте це, або прибирайте все з виду в моменти стресу.

2. Давитися їжею в гостях, щоб господиня не образилася. Ось нехай вона сама і їсть так багато. Ви наїлися і крапка.

3. Доїдати, «щоб не пропало», в тому числі за дітьми. Ви не вважаєте доїдалки за повноцінний прийом їжі, але це ті ж продукти з тієї ж калорійністю. Їжу можна викинути, дефіцитний час минув.

Топ-10 звичок, які заважають схуднути

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Постійно перекушувати. Спочатку зрозумійте, реальний це голод або просто дурна звичка. Якщо голод — наїдайтеся в повноцінний прийом їжі, якщо звичка... Здогадайтеся самі.

5. Починати з солодкого. Солодке на порожній шлунок викликає різкий стрибок, а потім падіння цукру в крові. Такий атракціон посилює відчуття голоду. Не помітите, як слона з'їсте.

Топ-10 звичок, які заважають схуднути

Ілюстративне фото (pexels.com)


6. Замінювати солодке горіхами і сухофруктами. Це як міняти шило на мило. У 100 г будь-яких горіхів більше 500 ккал, в сухофруктах поменше, але теж пристойно. А відлітають ці маленькі негідники як насіння. Так що питання ще, що буде калорійніше: тірамісу або жменька горіхів.

7. Відпрацьовувати їжу спортом. У рідкісних випадках можна компенсувати надлишок калорій на біговій доріжці, але робити це звичкою точно не варто. Перетренованість — жахливий стрес для організму.

8. Влаштовувати розвантажувальні дні. Ну тільки якщо отруїлися і треба почистити ШКТ. В іншому випадку голодні дні підвищать ризик зірватися у звичайні дні.

9. Їсти з телефоном в руках або під серіал. Я знаю, що багато так роблять. Але захоплюючись і відволікаючись, ви не усвідомлюєте, що і скільки їсте.

10. Включати алкоголь в повсякденний район. Ця звичка шкідлива не тільки для схуднення (калорійний алкоголь), але і для здоров'я в цілому.

Топ-10 звичок, які заважають схуднути

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше нутриціолог і фітнес-тренер Катерина Примакова розповіла, де можна знайти сховані калорії.

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