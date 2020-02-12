Міф або правда: експерт розвінчала популярні омани про сніданок

Існує чимало укорінених суджень про те, що потрібно і корисно вживати на сніданок. Однак чи завжди вони правдиві? Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розвінчала популярні міфи про цукор, розглянула у своєму Instagram розповсюджені омани про ранковий прийом їжі.

Наприклад, чим небезпечні протеїнові коктейлі на сніданок і чому кава не вважається сніданком.

МІФ. Вівсяна каша швидкого приготування на воді - корисний сніданок для фігури.

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Неправда.

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Вівсяні пластівці швидкого приготування піддаються сильній тепловій обробці, що позбавлять їх цінної частини злаку - клітковини. А адже саме заради неї ми і їмо злаки. Така каша містить лише прості вуглеводи, що засвоюються дуже швидко, тому енергія закінчується і настає сильний голод.

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Для ситної і правильної вівсяної каші краще використовувати пластівці Геркулес, варка не менше 20 хв. В якості білка додаємо молоко. Вітаміни можуть бути - ягоди, а жирами трохи горішків або шматочок вершкового масла.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

МІФ. Досить випити кави, щоб зарядити організм енергією на ранок.

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Неправда.

Кави не має в складі ні білків, ні жирів, ні вуглеводів і тому містить нуль калорій. Ваш організм вранці потребує хорошої підзаправки - не менше 25% добової калорійності і збалансований склад. Інакше ваш організм як машина без бензину. Ви лише зношуєте його, замінюючи сніданок чашкою кави.

Ілюстративне фото (pexels.com)

МІФ. Протеїнові коктейлі замість сніданку шкодять здоров'ю, садять печінку.

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Неправда.

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Якісні протеїнові коктейлі мають збалансований склад БЖУ, збагачені добре засвоєними вітамінами, містять клітковину і мають досить низьку калорійність.

За рахунок достатньої кількості білка, коктейлі дають тривале насичення і допомагають контролювати апетит і тягу до солодкого.

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Якщо користуватися надійними виробниками, то ви не тільки не нашкодите здоров'ю, а ще й значно поліпшите його. Від самих коктейлів не худнуть. Коктейлі - це просто їжа. Тобто замість калорійної їжі з надлишком калорій і нестачею білка і вітамінів, ви їсте високопоживну збалансовану суміш.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

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