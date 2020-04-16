Меню для довголіття і стрункості: експерт розкрила секрети

Правильно побудований раціон – запорука не тільки стрункості і комфортної для себе ваги, але також здоров'я, а з ним і довголіття. При грамотно підібраному меню покращиться самопочуття, вага знизиться природним чином, без зусиль і стресу. Нутриціолог Олена Кален, яка раніше розповіла про правила грамотного обіду і вечері, назвала в Instagram список продуктів, які допоможуть продовжити життя і підтримувати здорову вагу.

Чому ми так активно займаємося зниженням ваги? Щоб поліпшити своє здоров'я, і не просто жити, а жити довго і щасливо! Як у казці.

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Існує переконання: мінус 10 см в талії = плюс 1 рік життя. Відсутність талії говорить про погану роботу кишечнику: порушена мікрофлора, наявність шлаків в ньому і слабка перистальтика. Як наслідок — зайва вага. Зниження ваги ми починаємо з підтримання мікрофлори кишечника і поліпшення його роботи.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тому в раціон включає:

Свіжі салати, сезонні овочі, зелень. Це вітаміни і клітковина, потрібна для очищення кишечника і поліпшення перистальтики.

Нежирна риба: судак, тріска, щука, короп, салака, кета, горбуша, сазан, тунець, дорадо, сібас. Вона містить мікроелементи і омега-3-жирні кислоти, які зміцнюють судини, знижують холестерин і попереджають утворення атеросклеротичних бляшок.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Олії, що містять омега 9 і омега 3: оливкова, авокадо, лляна, кокосова. Підвищують опірність інфекціям, зменшують запальні процеси, покращують роботу ендокринної, імунної та серцево-судинної систем, стабілізують цукор в крові.

Білі сири: пармезан, фета, моцарела, монтерей джек, рікотта. Живі бактерії в них покращують мікрофлору кишечника. Що нам і потрібно!

Нагадаємо, що дієтолог Надія Пахирко назвала причини стрімко зростаючої ваги.