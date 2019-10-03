Якщо зайві кіло неможливо зрушити з місця: експерт поділилася дієвою схемою

Часто після схуднення до жаданої цифри на вагах залишається зовсім трохи, але пару кіло зрадницьки "застрягли" та ніяк не хочуть йти. У чому ж причина і як зрушити вагу з мертвої точки написала на сторінці в Instagram експерт по правильному харчуванню і схудненню Катя Медушкина, яка навчила керувати почуттям голоду в процесі схуднення.

Фахівець розповіла про помилки, які часто допускаються в схудненні на останньому етапі, і пояснила, що з цим робити.

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Найбільш часта помилка тих, хто худне - скорочувати вуглеводи. Десь почули, що глюкоза відкладається в жир. Але глюкоза - це в першу чергу наша енергія!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чим більше ви урізаєте вуглеводи, тим більше організм тримається за накопичені жири - резервне джерело енергії. Він його не віддасть, навіть якщо ви будете їсти дуже мало. Навчиться виживати на мінімумі, а буде справлятися за рахунок уповільнення обмінних процесів.

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Щоб організм віддав жировий запас, йому треба дати інший вид енергії. Тому вуглеводами ні в якому разі не можна нехтувати!



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Друга омана - скорочувати жири, вважаючи, що вони перетворюються в жир. Це особливо небезпечно для післяпологового періоду та віку 35+. Жири - основний будівельний матеріал для жіночих гормонів. Немає будівельного матеріалу - і організм знову ж буде триматися за запасені жири.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що робити?

Налагодити тренувальний режим. Він не повинен складатися з 7 тренувань в тиждень, але все ж повинен бути трохи більш інтенсивним, ніж зазвичай.

Вибудувати графік харчування. Без урізання вуглеводів, жирів і калорійності! Інакше вся наша боротьба буде марна.

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