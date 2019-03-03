Їж і худни: фітнес-тренер розповіла про небезпеку обмеженого харчування

Експерт дала чіткі рекомендації щодо правильного харчування для бажаючих схуднути

Чрезмерное и нездоровое увлечение диетами и постоянные жесткие ограничения в питании способны существенно подорвать здоровье, именно поэтому стоит не совершать насилие над организмом, а научится правильно и регулярно питаться. Об этом в Instagram написала профессионалный фитнес-тренер Юлия Богдан.

Эксперт отметила, что морить себя голодом и урезать порции стало пугающей данью моде. А ведь такие эксперименты являются настоящим стрессом для здоровья и чреваты серьезными последствиями.

"Девочки настолько увлекаются своим телом, что похудение, еда, точнее ее контроль, - становятся основным смыслом жизни. Страх что-то съесть, чтобы набрать, ежедневные взвешивание, устраивание себе жестких разгрузов, если на весах плюс. От всего этого постоянный стресс (его ж и так в жизни хватает, зачем себе ещё дополнительно устраивать экзекуции). Девчоночки! Остановитесь! Перестаньте мучить голодом свое тело. Слушайте себя! Учитесь не еду контролировать, а наоборот приучайте себя правильно, регулярно есть! Все, у кого много лишнего веса - мало едят здоровой еды!" - эмоционально обратилась к подписчикам специалист.

Фото: Юлия Богдан (instagram.com/bogdanjulia)

Она также поделилась основными правилами здорового рациона, которых следует придерживаться для достижения желаемого результата без вреда для организма.

Размер порций 350-500 г за приём, не меньше!

3 приема в день обязательно!

На тарелке должны быть белки, жиры и углеводы!

В каждом приеме пищи овощи/ягоды или фрукты.

Каждый раз, кушая, анализируйте - принесёт это вам пользу, наполнит ваше тело энергией или нет. Одно яблочко не удовлетворит запросы организма, поэтому через полчаса снова захочется есть!

"Красивая, стройная фигура - это много сил, много энергии, вдохновения, красивая кожа, женственные формы, а не синяки под глазами, упадок сил, нежелание что либо делать, и постоянный контроль веса и еды. Здоровый образ жизни - это жить в удовольствие. Совершенствоваться ради здоровья, а не вопреки!" - подчеркнула тренер.

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