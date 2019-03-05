"Красиво тільки на картинці: Логунова розповіла про шкоду популярних ласощів

Дружина Дмитра Ступки відзначила, на що варто звернути увагу при покупці арахісової пасти

Популярная телеведущая, тренер по правильному питанию и жена актера Дмитрия Ступки Полина Логунова рассказала о тонкостях употребления арахисового масла, которое приобретает все большую популярность среди украинцев. Девушка написала в Instagram о том, на что стоит обратить особе внимания прежде, чем сделать себе бутерброд с этим лакомством.

Эксперт отметила, что арахис подвержен появлению плесени, устойчивой даже к высоким температурам, но увидеть ее без микроскопа практически не представляется возможным. Именно потому стоит быть очень аккуратными при употреблении этого вкусного лакомства. Кроме того, арахисовая паста – продукт, тяжелый для пищеварительной системы, потому стоит знать разумную меру.

"Сендвичи с толстым слоем арахисовой пасты могут красиво выглядеть на картинках. Арахис сам по себе – один из самых тяжелых продуктов для пищеварения. Еще арахис очень подвержен плесени, которая вырабатывает на его поверхности вредные токсины. Эта плесень устойчива к высоким температурам, и может негативно влиять на пищеварение и здоровье печени. Определить наличие этой плесени на арахисе без микроскопа практически невозможно. Ложка арахиса раз в неделю не будет большой проблемой, но всему есть своя мера, часто, люди её не видят", - написала Логунова.

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Также Полина предложила подписчикам перечислить продукты, о которых им бы хотелось побольше узнать. Комментаторы поблагодарили девушку за ее ответы и начали живо интересоваться тонкостями употребления различных блюд, включая суперфуды и сухофрукты, а также привычные на столе каждого овощи и продукты.

"Благодарю за полезную информацию, часто беру себе на перекус арахис, обычный жареный. Теперь не буду так делать", "Это супер-рубрика! Я однажды прочла про эту пасту ужас", "Я вот все хочу пойти и купить арахисовую пасту, но как покупаю, у меня эта банка стоит нетронутая. Ну не могу я, ее есть организм не принимает и не хочет, а покупаю потому что все выкладывают вкусные рецепты с ней", - делились подписчики.

Напомним, что Полина Логунова рассказала об основных правилах употребления кисломолочных продуктов.

Ранее Полина Логунова поделилась неожиданными причинами набора лишнего веса у женщин.

К слову, жена Дмитрия Ступки отметила важность ежедневного макияжа и ухоженного внешнего вида для повышения женской самооценки.