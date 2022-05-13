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Клопотенко показав, як готувати смачнючий вафельний торт з секретним інгредієнтом

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П'ятниця 13 травня 2022 21:00
Клопотенко показав, як готувати смачнючий вафельний торт з секретним інгредієнтом Клопотенко розповів, як готувати андрути (колаж: Lite)
Автор: Дмитрий Войналович

Вафельний торт люблять всі. Цей смаколик просто готувати, тому він - частий гість на столах багатьох українців.

А от Євген Клопотенко знає кілька секретів, які допоможуть зробити ваші андрути ще смачнішими. Ними кулінар поділився у своєму Instagram.

"Будемо готувати дещо дуже солодке, в’язко-ніжне і мастке. Так, щоб замазати смаком всі ті діри, які наразі є у вашій душі..." - написав Клопотенко.

Він пропонує мастити вафельні коржі вареною згущонкою, вершковим маслом і вишневим варенням.

Рецепт смачного вафельного торта

Вафлі можна взяти готові у найближчому супермаркеті.

Вишневе варення. Його ви можете зробити самі, щоб контролювати кількість цукру, а можете взяти готове.

"Вишні тут для кислинки. Якщо ви не хочете морочити голову з варенням, то просто вичавіть до згущонки сік лимону", - каже Євген.

Клопотенко показав, як готувати смачнючий вафельний торт з секретним інгредієнтом

Вафельний торт по рецепту Клопотенка (instagram.com/klopotenko)

А якщо готові поморочитися, то візьміть 200 г вишень без кісток, додайте 100 г цукру, перемішайте та варіть на повільному вогні 20 хвилин.

Потім перебийте блендером, дайте ще поваритися на повільному вогні та залиште остигати.

У мисці поєднайте банку вареної згущонки, 200 г розм’якшеного вершкового масла і перемішайте до однорідності.

"В ідеалі, якщо є, то блендером з насадкою у вигляді вінчика", - радить кулінар.

Клопотенко показав, як готувати смачнючий вафельний торт з секретним інгредієнтом

Вафельний торт по рецепту Клопотенка (instagram.com/klopotenko)

Вафлі змащуємо по черзі сумішшю згущонки та масла і варенням.

Останній шар замазуйте згущено-масляною сумішшю і охоплюйте нею всі боки. Зверху, за бажанням, - волоські горіхи, "щоб хрумтіло".

Клопотенко показав, як готувати смачнючий вафельний торт з секретним інгредієнтом

Вафельний торт по рецепту Клопотенка (instagram.com/klopotenko)

"Все. В ідеалі, звісно, дати тому торту настоятися та просочитися смаками, але коли взагалі хтось витримував? От у вас є андрути. Воно навіть звучить так, ніби це приготувала бабуся, яка любить вас більше за весь світ. Бажаю вам відчути тепло і любов. Цьом", - написав Клопотенко.

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Евгений Клопотенко
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