Камінська, Астаф'єва та Зібров розповіли про улюблені страви на Масляну

В Україні почалася Масляна 2020. Головна страва цього свята, звичайно ж, млинці. Журналісти програми «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:30 на каналі «Україна», дізналися, чи дозволяють собі зірки поласувати млинцями, які начинки полюбляють більш за все, та хто з зірок до Масниці готується за два тижні.

Зірки далеко не відразу готові зізнатися, чи ласують вони млинцями з різноманітними начинками. Так, наприклад, солістка гурту «НЕАНГЕЛИ» Слава Камінська спочатку насварилася на журналістів, а потім запропонувала свій цікавий варіант улюбленої страви:

«От навіщо ви зараз про це говорите? Мені захотілося млинців! Але я люблю такі поєднання – якщо млинець солоний, в ньому має бути солодка начинка, або ж якщо сам млинець солодкий – солона начинка».

Слава Камінська

Отакої! Зірки вміють дивувати! Дехто навіть власноруч смажить млинці, використовуючи оригінальні рецепти, а хтось знає, де можна придбати найсмачніші.

«Я млинці полюбляю, але більше у мене полюбляють дівчата, у мене аж армія дівчат удома, –поділився шоумен Дядя Жора в ефірі каналу «Україна». – А прибирати потім оце все мені – оце борошно, цукор по всій кухні, але млинці татку зробили».

Дядя Жора

Телеведуча Світлана Вольнова до Масниці готується заздалегідь:

«За два тижні до Масниці я нічого не їм, щоб тиждень потім ходити в усі ресторани і їсти ці млинці, а готувати вдома… стоїш півдня, перевертаєш і думаєш: «Ну навіщо, краще десь купити».

Світлана Вольнова

А ось для народного артиста України Павла Зіброва особливого значення не має – купувати чи готувати млинці, головне, щоб було смачно та за правилами.

«Млинці, як і вареники, можна їсти з чим завгодно, навіть із цвяхами, найголовніше, щоб було відповідне тоненьке, гарне тісто», – коментує Павло Зібров у програмі «Ранок з Україною».

Павло Зібров

Рецепт ідеальних млинців журналісти каналу «Україна» несподівано отримали від людини, яка у всіх кліпах хизується гарною фізичною формою. Виявляється, Олег Серафин з гурту «RUMBERO'S» у млинцевих справах справжній профі!

«Щоб вони не прилипали, треба до самої маси додати трішки олії. І не дуже багато борошна, щоб все ж таки була така в’яжуча рідина. Але не переборщіть із олією, бо вони почнуть горіти», – дав пораду учасник гурту «RUMBERO'S» Олег Серафин.

Олег Серафін

Із тістом розібралися, а от щодо начинок, тут артисти теж не дуже вибагливі. Так, наприклад, Даша Астаф’єва буде щаслива, як звичайному солодкому варенню з яблук, так і солоним делікатесам.

«Мої улюблені – з червоною ікрою, але з яблучним джемом теж класні!» – поділилася співачка та акторка Даша Астаф’єва.

Даша Астаф'єва

Масниця тільки почалася, то ж на пошуки свого ідеального смаку у вас ще цілий тиждень!