Які продукти краще їсти увечері і вранці: дієтолог поділилася списком

Правильний вечірній і ранковий прийом їжі дуже важливі для організму, а при схудненні вони ще й є ключовими. Дієтолог Ольга Усенко розповіла в Instagram, що краще їсти на сніданок і на вечерю, а від чого варто утриматися.

Насправді ж важливо більше загальне КБЖУ протягом дня, і абсолютно не важливо, в який час ви поїли і що, головне:

вечеря до 19:00

сніданок до 9:00

сон не раніше ніж через 3 години після їжі

⠀

Але для такої схеми потрібно підраховувати КБЖУ, що не завжди зручно і не всім хочеться це робити. Для таких випадків є універсальні базові рекомендації для тих, хто не розбирається досконально у схемах харчування:

всі гарніри, хліб, хлібці, бобові ми їмо до 17:00

всі фрукти, сухофрукти ми їмо до 17:00

молочні і кисломолочні продукти ми їмо до 17:00

Тобто ввечері небажано: фрукти, сухофрукти, сир, сир, хліб, хлібці, гречку, рис, хумус і тд.... Чому?

Ілюстративне фото (pexels.com)

Щось солоне: наприклад, сир може вранці дати набряклість. Щось з фруктозою, лактозою і взагалі з вуглеводами в цілому, а ввечері ми менше активні і нам потрібно менше енергії, ніж вранці, а ще якщо ми не контролюємо схеми харчування, то можемо легко перебрати з вуглеводами та увечері вони не потрібні.

⠀

Універсальна вечеря: білок (риба/м'ясо/птиця/морепродукти) з овочами в будь-якому вигляді та жирами (масло/насіння/горіхи/авокадо).

Коли не знаєш, що їсти, їж таке.

Коли не стежиш за схемами харчування, їж таке.

⠀

Що їсти вранці?

Тут все простіше і все залежить від схем харчування.

Найоптимальніші варіанти сніданку -

Сир з фруктами і горіхами

Яйця з овочами і сиром і т. д.

⠀Ілюстративне фото (pexels.com)

І, звичайно ж, якщо не знаєш, коли їсти смакоту і коли їсти щось, що сильно хочеться, це як раз про першу половину дня. Тоді більше шансів отримати менше наслідків, якщо компенсувати активністю.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Катя Медушкина розповіла про міфи про харчування по годиннику.

До речі, дієтолог Тана Фіалкова розкрила особливості прийому Бадів і вітамінів.