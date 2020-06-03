Виключити з раціону: фахівець назвав 3 види їжі, яка забирає енергію

Їжа, як відомо, повинна давати життєві сили. А що, якщо відбувається навпаки? За словами фахівця з харчування Валентини Івушкіної, деякі продукти здатні буквально виснажувати, а не наповнювати. Вони повільно переварюються, послаблюють травлення і забирають дорогоцінну енергію. Отже, саме час переглянути свій раціон і виключити цю їжу з меню.



Меню повинне бути максимально збалансованим (фото: unsplash.com)

1. Сира їжа. За умови, що ви їсте її багато і якщо у вас вже є нетравлення. «Кілька років тому, коли я працювала в офісі, ми часто на дні народження співробітників замовляли модні сироїдні тортики, тістечка і піцу. Всі були впевнені, що це мегакорисно: без глютену адже, без яєць і т. п. І ось одного разу після чергового такого raw-свята їду я в метро додому і відчуваю, як сили мене покидають. Таку нестачу сил, що виникла без видимих причин, я ніколи не відчувала. Навіть побіліла злегка. Шлунок ніби встав. Я ледве доволочила ноги до дому і почала відпоювати себе гарячою кип'яченою водою. Той випадок наочно, не в теорії, а на практиці продемонстрував мені, що сира їжа при перетравленні забирає багато енергії – в рази більше, ніж приготовлена. Тут я, звичайно, кажу про корисні і збалансовані страви.

Якщо у вас слабке травлення, буває тяжкість, відрижка, рефлюкс, ком за грудиною, несвіже дихання, в роті багато слини, в горлі або носі багато слизу, мучать запори, набряки, є зайва вага, швидше за все, у вас вже сильно охолоджене травлення, і сира їжа буде охолоджувати його ще більше. Але це не значить, що її зовсім не можна їсти – адже нам потрібні вітаміни! Який вихід? Їсти її в невеликих кількостях і в потрібний час», – розповідає Валентина.

Солодощі часто забирають багато енергії (www.pexels.com)

2. Неякісні продукти. За словами фахівця, вона ніколи не купує м'ясо в супермаркеті. «Ми з чоловіком іноді брали там готову їжу з куркою або індичкою, і в якийсь момент я почала помічати, що після неї енергія ніби витікає в трубу... В мас-маркеті ніхто і ніколи не буде продавати вам м'ясо доброї якості. В яких умовах утримуються тварини, чим їх годують, як лікують – все це вкрай важливо! Хороше м'ясо можна знайти тільки в фермерських магазинах, що я і роблю».

3. Несумісна їжа. Якщо якісь продукти, які не сумісні між собою, вживаються в один прийом їжі, завдання для травлення істотно ускладнюється, і організму доводиться витрачати на це багато енергії. Наприклад, риба з яйцями, курка – з кисломолочними продуктами, мед – зі смаженою цибулею, картопля – з кисломолочними продуктами.