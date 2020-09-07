Виключити з меню: топ-7 продуктів, які помилково вважаються корисними

Часом думка про користь того чи іншого продукту сформувалася так давно, що вже не викликає ні в кого сумнівів. Ми звично купуємо їх, бажаючи «оздоровитися» або, принаймні, не нашкодити організму. Але якщо придивитися до складу таких продуктів, стає зрозуміло, що їх взагалі краще виключити з меню. Фахівець з харчування та детоксу Валентина Івушкіна представила список подібних продуктів.

Вівсяне печиво краще готувати самостійно (фото: instagram.com/snezhka_osadchaya)

1. Вівсяне печиво

Дехто ще вірить в користь вівсяного печива, хоча за фактом зерна там менше 10%, а решта – ті ж шкідливості, що і скрізь. Промислові виробники цього продукту зловживають різними хімікатами: барвниками, консервантами, ароматизаторами.



2. Соки

Фактично вони нічим не відрізняються від всім відомої газованої води. Цукру в них стільки ж або навіть більше, але ми цього не помічаємо, тому що смак перебиває лимонна кислота, яка в складі не вказана. При виготовленні соку корисні речовини йдуть в макуху, а ми з вами п'ємо кольорову солодку водичку з вкрай невеликою кількістю вітамінів.



3. Сухофрукти

Сировина висушується за допомогою сірчаної кислоти, і відмити її складно. Також необхідно дивитися на глікемічний індекс – у фініків він найвищий: більше, ніж у картоплі. Тому сухофрукти варто замінити на живі ягоди та горіхи.



4. Овочеві чіпси

Морквяні, бурякові... Головний мінус цих чіпсів: всі вони обсмажуються в рослинній олії, а це значить, що в них так чи інакше надлишкова кількість жиру. По суті, вони такі ж, як і звичайні картопляні по калорійності, вмісту солі, глутамату, транс-жирів. Відмінності лише в позиціонуванні.

5. Фруктоза

Продукти на фруктозі до цих виписують діабетикам, але це не вихід. Надмірне її вживання веде до жирового пошкодження печінки, підвищення рівня поганого холестерину, резистентності до інсуліну.



6. Хлібці

Все залежить від технології виготовлення. Багато які хлібці роблять не із зерна, а з борошна, і вони, відповідно, більш шкідливі, ніж корисні, особливо з урахуванням того, що в них часто додають дріжджі, барвники, підсилювачі смаку, інші добавки.



7. Гранола

У 100 г граноли міститься понад 450 Ккал, що перевищує калорійність хліба (300 Ккал) і навіть торта наполеон (400 Ккал). При цьому багато вживають гранолу, щоб схуднути.