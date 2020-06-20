Ідеальний сніданок для здоров'я і стрункості: дієтолог пояснила, як "розбудити" апетит з ранку

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чому важливо їсти з ранку

Сніданок – дуже важливий прийом їжі, який задає тон всьому подальшому дню. Але що робити, якщо вранці немає апетиту чи ви не встигаєте поїсти? Про що говорять ця ознака і як запустити ШКТ після пробудження розповіла в Instagram дієтолог Тіана Фіалкова.

Чудово, коли ви прокидаєтеся вранці і вже з апетитом або апетит після пробудження прокидається найближчим часом, у першу годину після сну. Це ознака того. що у вас активне травлення та хороший викид жовчі з ранку.

І навпаки: чим пізніше після пробудження прокидається апетит, тим, найімовірніше за все, у вас слабкіше протікають процеси травлення, тим слабкіше жовчовиділення.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Відсутність апетиту до обіду - частий ознака сильного застою жовчі та/або нестачі соляної кислоти шлункового соку.

Також апетит практично завжди довго відсутній після пробудження у тих, хто встає близько 09:00 і не пізніше. Порушуються циркадні ритми травлення, ви їх "проспали" грубо кажучи. Систематичні пізні пробудження призводять до уповільнення роботи всього шлунково-кишкового тракту, в першу чергу погіршується робота жовчовидільної системи.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що робити? Їсти насильно- не вихід! Намагайтеся максимально розбудити апетит. Для цього підійдут гіркоти (наприклад, трав'яні чаї), кислоти (лимонний сік або яблучний оцет у воду, кислі ягоди), теплі мінеральні води (Donat Mg, Єсентуки).

Стимулювати травлення перерахованими вище методами потрібно акуратно тим, у кого часті загострення гастриту, панкреатиту.

Стимулює травлення ранкова фізична активність, гімнастика, вакуум живота, вісцеральний масаж.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо будете комплексно и регулярно стимулювати свій ШКТ до максимально раннього пробудження зранку, то поступово апетит буде виникати все раніше і раніше. Тоді у вас набагато активніше будуть протікати метаболічні процеси в організмі, менше буде бажання переїдати ввечері і на ніч.

І навпаки, щільна пізня вечеря ніколи не дасть вашому ШКТ можливості включитися повноцінно і вчасно вранці.

Ідеальні пропорції раціону: середньої щільності сніданок, щільний обід, дуже легку вечерю.

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Автор: Lite