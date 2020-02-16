Худнемо смачно: топ-5 рецептів корисних салатів

Хочете схуднути, але при цьому смачно і різноманітно харчуватися? Для цього слід запастися рецептами здорових страв - наприклад, так популярних серед тих, що худнуть, салатів. Дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка раніше назвала топ-5 продуктів, які не варто поєднувати при схудненні, на сторінці Instagram поділилася рецептами 5 салатів, які легко приготувати і які дуже корисні і при цьому смачні.

1. Салат з тунця.

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Консервований тунець, свіжий огірок, капуста пекінська, 1 цибулина, 3 яйця, оливкова олія, сіль, чорний перець за смаком. Все нарізати соломкою або кубиками, заправити оливковою олією.

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Поліненасичені жирні кислоти Омега-3 і Омега-6 в складі тунцового м'яса знижують вміст «поганого» холестерину в крові. Унікальний комплекс вітамінів групи В-покращує стан шкіри, стимулює процеси регенерації.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Салат Гранатові бризки»

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Яловичина відварна шматочками, моркву на дрібній тертці, зерна одного граната і волоські горіхи (подрібнити), можна заправити домашнім майонезом або сметаною.

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Гранат багатий мінералами — залізо, йод, калій з кальцієм, кремній і амінокислоти. Прекрасний засіб для підвищення імунітету, допомагає при виснаженні, підвищує рівень гемоглобіну.

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3. Салат з цвітної капусти.

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Цвітна капуста, помідори, часник, йогурт або будинок.майонез.

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Сиру цвітну капусту ділимо на суцвіття і дрібно нарізаємо, додаємо помідори (краще Черрі, ріжемо на дві половинки) і за смаком часник. Все заправляємо йогуртом або будинок. майонезом.

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Цвітна капуста допомагає знизити ризик розвитку раку, серцевих захворювань і порушень мозкового кровообігу, бореться із запаленням, покращує травлення, допомагає збалансувати гормони, зберігає здоров'я очей.

Ілюстративне фото (pexels.com)



Ілюстративне фото (instagram.com/elenakalen)⠀

Нагадаємо, що раніше дієтолог Олена Кален розвінчала поширені і укорінені міфи про сніданок.

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