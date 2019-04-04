Худнемо до літа: дієтолог назвала основні принципи правильного харчування

Якщо ви хочете бути здоровим, залишатися в формі та скинути зайві кілограми, вам варто перейти на правильне харчування. Для тих, хто не дуже знає, що ж це таке і з чого почати, професійний дієтолог-нутриціолог Олена Бойко розписала основні принципи. Корисною інформацією вона поділилася в своєму блозі Instagram.

За словами експерта, всі ці основи харчування підтримані ВООЗ.

Отже, важливі моменти здорового та раціонального харчування:

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1. Збалансований за макронутрієнтами (б/ж/у) і калорійністю раціон.

Під поточну мету: схуднення, підтримання, набір.

2. Основа: мінімально оброблені крупи, зернові, бобові, нежирне м'ясо, риба, птиця, молочні продукти середньої жирності, яйця, рафіновані олії, овочі, фрукти, горіхи.

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Не більше 10% шкідливостей від загального раціону.

4. Не менше 30 найменувань продуктів на тиждень.

5. Мінімум 5 порцій овочів і фруктів на день. Де порція = 80 гр.

6. Прийомів їжі 3-5. Орієнтир - режим дня, норми бжу. Інтервал між прийомами їжі 3-5 годин.

7.Водний режим ~ 1,5-2 л. чистої води в день.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

8. Норма споживання солі ~ 5 г (неповна чайна ложка), враховуючи всю сіль, яка вже міститься в продуктах.

9. Способи приготування їжі: тушіння без або з мінімальною кількістю масла, запікання, варіння, приготування на пару.

10. Дефіцит калорій для зниження ваги 10-20% від норми.

Дієтолог також поділилася корисними схемами про продукти харчування.

Фото (instagram.com/elena_goodfood)

Крім того, Олена нагадала, що білки, жири і вуглеводи потрібно їсти разом, оскільки теорія роздільного харчування суперечить фізіології нашого організму і давно розвінчана.

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