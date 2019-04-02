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Не треба так: дієтолог назвала найпоширеніші помилки "ЗСЖників"

Lite » Краса 02.04.2019 - 08:51
Не треба так: дієтолог назвала найпоширеніші помилки "ЗСЖників"
Ілюстративне фото (instagram.com/dr.tolstikova)

Експерт також розкрила дві прості істини про схуднення

Нерідко в гонитві за стрункістю і здоров'ям прихильники ЗСЖ, або здорового способу життя занадто стараються, в результаті чого роблять помилки і роблять багато речей неправильно. Найчастіші помилки так званих "ЗСЖників" перерахувала на своїй сторінці в Instagram професійний дієтолог Катерина Толстікова.

Отже, ось найпоширеніші помилки, які краще не повторювати:

  1. зменшення калорійності з недоїданням
  2. вживання жирів без поділу їх на насичені і ненасичені (це до того, що кокос і продукти з нього, звичайно, корисні, але це насичений жир;)
  3. щоденні активні тренування + дефіцит калорій (прямий шлях у метаболічну адаптацію)
  4. місяць одна дієта, другий місяць - друга, на третій - смуток, сум, туга і пошук чергової "чарівної таблетки" (а по-хорошому б - лікаря-дієтолога або психотерапевта, можна й обох)
  5. купити 100500 Бадів, вживати їх, і при цьому "забити" на харчування і сон
  6. ходити від лікаря до лікаря, чекати на диво, але самому нічого не робити
  7. морити себе голодом 2 тижні, а потім поїхати в Туреччину на all inclusive, і пустити все на самоплив
  8. рівнятися на цифру, яка на ваших вагах (при чому вона може бути різна в цей же день - вранці і ввечері)
  9. рівнятися на "колег по цеху", хто схуд якимись "диво-методами" і намагатися повторити: Їм же допомогло!?! (у кожного своя чутливість гормонів і рецепторів, свій індивідуальний організм Не робіть своїх помилок на чужому).
  10. чим менше усвідомленості, тим більше "автоматизму", відповідно - менше здоров'я

Не треба так: дієтолог назвала найпоширеніші помилки &quot;ЗСЖників&quot;

Фото (instagram.com/dr.tolstikova)

Фахівець поділилася з підписниками двома простими істинами в питанні схуднення і правильного харчування:

  • існують лише два радикальних методи стати (і залишатися) струнким: менше їсти і більше рухатися
  • все є отрута і все є ліки; тим чи іншим його тільки доза робить. Те ж саме стосується вина, шоколаду і бабусиного борщу

Не треба так: дієтолог назвала найпоширеніші помилки &quot;ЗСЖників&quot;

Фото (instagram.com/dr.tolstikova)

Нагадаємо, дієтолог Катя Медушкина назвала головні помилки тих, хто хоче швидко схуднути до літа.

Раніше професійний дієтолог Ольга Усенко розповіла про вплив стресу на набір зайвої ваги.

Ми також публікували топ-10 порад, які допоможуть вам перейти на правильне харчування.

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