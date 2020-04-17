Глазур для пасхи: 5 кращих рецептів ефектного і смачного декору

Впевнені, що ви вже визначилися з рецептом пасхи. Вибрали або шоколадну, або сирну або ж класичну пасху, якою порадуєте себе і рідних вже в цю неділю — 19 квітня православні відзначатимуть Великдень-2020. Саме час подбати про декорування не тільки святкового столу, але й самої пасхи! Редакція LITE/ РБК-Україна пропонує на вибір відразу 5 рецептів для глазурі для пасхи: від шоколадної до дзеркальною.

№1 Глазур для пасхи з какао і лимоном — для ласунів

Шоколадна глазур для прикраси пасхи точно сподобається дітям. І однозначно стане дуже смачним доповненням до ароматного кулича! Приготувати його досить просто. Головне — не метушитися.

Шоколадна глазур порадує ласунів (фото: unsplash.com/@markusspiske)

Отже, для однієї порції глазурі з какао вам знадобляться наступні інгредієнти:

100 грам вершкового масла

200 грамів цукрового піску або пудри (як вам подобається)

50 грам какао-порошку

І один лимон

Приступаємо до приготування:

Для початку готуємо водяну баню. Для цього в невелику каструльку налийте воду, а зверху поставте миску. Розріжте масло на невеликі шматочки, щоб розтанули швидше. І помістіть їх в миску. У розтоплене масло поступово додаємо какао і цукор. Засипаємо і розмішуємо поступово, щоб не було грудочок і утворилася однорідна маса. Вимитий лимон розрізаємо на дві половинки і руками видавлюємо сік. Для глазурі вам знадобиться сік тільки ОДНІЄЇ половинки лимона. Також додаємо його в глазур, перемішуючи дерев'яною або силіконовою лопаткою. Остуджуємо готову глазур — зовсім небагато. І поки вона тепла покриваємо пасху.

№2 Рецепт глазурі зі згущеним молоком

Глазур зі згущеним молоком не тріскається на пасці (фото: unsplash.com/@biglaughkitchen)

Така глазур не тріскається після висихання й не прилипає. Тому на пасці буде виглядати більш апетитно і естетично. І приготувати її не менш просто.

Для глазурі зі згущеним молоком вам знадобиться:

Сухе молоко — 4 столових ложки

Лимонний сік — 2 чайні ложки

І звичайно ж згущене молоко — 6 столових ложок

Спосіб приготування:

Сухе молоко, згущене молоко і лимонний сік змішуємо разом до утворення ароматної однорідної маси. Зверніть увагу, що вийде вона повинна густий!

Змащуємо солодкої глазур'ю великдень і залишаємо на кілька годин засихати. Радимо залишати таку глазур на паски на ніч!

№3 Глазур для пасхи — з маршмеллоу

Ілюстративне фото: unsplash.com/@biglaughkitchen

Ще один незвичайний, але цікавий вид глазурі. Таке покриття також добре тримає форму через густоту і не тріскається після засихання.

Білосніжна глазур з маршмеллоу готується з:

100 грам маршмеллоу

Лимонний сік — 2 столові ложки

масло — 1 столова ложка

Цукрова пудра — 100 г

Приступаємо до приготування глазурі:

Знову готуємо водяну баню на помірному вогні.

Над парою в миску викладаємо маршмеллоу, лимонний сік (половину столової ложки) і масло. Все це перемішуємо до утворення однорідної маси.

Знімаємо глазур з вогню. І додаємо в неї цукрову пудру і лимонний сік, що залишився.

Відразу ж наносимо глазур на пасху. Застигати вона буде кілька годин.

№4 Білкова глазур для пасхи

Ілюстративне фото: unsplash.com/@alexloup

Це, мабуть, самий класичний, але зате перевірений рецепт глазурі. Однак при нарізуванні пасхи така глазур починає кришитися.

Отже, для класичної глазурі з білка візьміть:

1 яєчний білок

209 грам цукрової пудри або цукру

½ чайно ложки лимонного соку

І кілька чайних ложок води

Спосіб приготування білкової глазурі:

Білок збиваємо міксером, додаючи в нього поступово цукор і лимонний сік. В результаті у вас повинна вийти густа кремоподібна маса.

Щоб домогтися консистенції сметани, додаємо в білкову масу воду. До речі, можна і без води, якщо взяти в два рази менше цукрової пудри.

Змащуємо паску і залишаємо підсихати на кілька годин.

№5 Дзеркальна глазур з желатином для пасхи

Більш ефектний варіант глазурі, який буде поблескивать на вашій випічці.

Для приготування дзеркальної глазурі потрібні наступні інгредієнти:

150 грам білого шоколаду

100 грам згущеного молока

150 грам цукру

12 грам желатину

60 мл води

харчовий барвник

інвертний сироп 150 гр

Спосіб приготування дзеркальної глазурі:

Беремося за приготування інвертного сиропу. Або ж можете купити вже готовий глюкозний сироп (кукурудзяний, кленовий, патока тощо).

Інвертным сироп виходить в результаті інверсії — хімічної реакції розщеплення сахарози на фруктозу і глюкозу. Саме він не дає продуктів кристалізуватися.

Дзеркальна глазур — найефектніший варіант декору пасхи (фото: unsplash.com/@mat_graphik)

Як приготувати інвертний сироп вдома?

Інгредієнти для приготування інвертного сиропу:

цукор 450 грам

вода 200 мл

сода харчова 0,5 ч. л.

лимонна кислота 0,7 ч. л.

В каструлю з товстим дном додаємо гарячу воду і цукор. Варимо сироп на середньому вогні до кипіння і потроху помішуємо. Коли сироп закипить, зменшіть вогонь до мінімального і додайте лимонну кислоту. На поверхні повинна з'явитися пінка. У цей момент каструльку накриваємо кришкою і варимо до температури 110 градусів. Якщо термометра немає, то уваривайте сироп близько 35-40 хвилин до появи характерного бурштинового кольору. Важливо не переварити сироп, а то він просто затвердіє. Коли сироп нагрівся до потрібної температури, знімаємо його з плити і даємо охолонути 10 хвилин. Соду розводимо десертною ложкою гарячої води і додаємо в сироп, перемішуємо. Почнеться процес взаємодії соди з лимонною кислотою і з'явиться пінка. Реакція може протікати до 15 хвилин. Остиглий сироп перелити в баночку. Зберігати інвертний сироп можна до 1 місяця при кімнатній температурі, і до 3 місяців - в холодильнику.

Готуємо дзеркальну глазур:

Замочуємо желатин і чекаємо його набухання.

З'єднуємо в каструльці інвертний домашній сироп, цукор і воду.

Варимо сироп до температури 103 градуси.

В окремій ємності з'єднуємо білий шоколад, згущене молоко і набряклий желатин.

заливаємо Гарячим сиропом шоколад зі згущеним молоком і даємо хвилину, щоб шоколад і желатин розплавилися, потім акуратно перемішуємо мінімізуючи утворення бульбашок, адже нам потрібна глянцева глазур без нерівностей.

За бажанням додаємо харчовий барвник.

Накриваємо глазур харчовою плівкою таким чином, щоб вона контактувала з глазур'ю. Це допоможе уникнути утворення плівки на поверхні, від інвертного сиропу.

Готувати цю глазур рекомендується за добу до покриття, щоб вона выстоялась і лягла більш рівне.

Перед застосуванням її знову слід розмішати блендером і розігріти на водяній бані або в мікрохвильовій печі до робочої температури 30-35 градусів.

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик назвала топ-5 простих і натуральних барвника для великодніх яєць.