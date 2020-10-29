Дієтолог розкрила всю правду про вітамін Д: кому і скільки варто приймати

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог нагадала про важливість вітаміну Д для організму

Вітамін Д – життєво важливий елемент для нашого імунітету і злагодженої роботи гормональної системи, відповідає за хорошу пам'ять і квітучий зовнішній вигляд. Як поповнювати його запаси в організмі в холодну пору року і кому обов'язково варто приймати це біологічно активна речовина, розповіла в instagram дієтолог Тіана Фіалкова.

Здавати в лабораторії для контролю показника краще саме 25-(ОН)D3. По концентрації цього показника можна судити про вміст в організмі всіх форм вітаміну Д. Аналіз можна здавати в будь-який час доби і не натщесерце!

Серйозний дефіцит — менше 20 нг/мл (50 нмоль/л); брак — 21-29 нг/мл (51-74 нмоль/л); нормальні показники — 30-100 нг/мл (75-250 нмоль/л).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Приблизно 20% вітаміну Д повинно надходити з їжею (з тварин продуктів в основному).

Основна роль вітаміну D пов'язана з обміном Са і фосфору в організмі. Немає вітаміну Д - немає і міцних кісток і нігтів, знижується концентрація уваги, з'являється неуважність, погана пам'ять. Виникає дефіцит фосфору і Са.

Рівень вітаміну D зазвичай нижче у літніх людей, при захворюваннях ШКТ, в зимовий час, у веганів/сироїдів, у вагітних і годуючих.

Вітамін D бере участь в регуляції клітин імунної системи як безпосередньо, так і непрямим чином. Дефіцит вітаміну Д супроводжується вразливістю до ГРВІ та простудних захворювань.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

При дефіциті вітаміну Д відчувається постійна сонливість, сон по 10 годин не дає енергії, пригнічений настрій, млявість, знижується активність щитовидної залози, посилюється вже наявний гіпотиреоз.

При нестачі вітаміну Д знижується лібідо, т. я. вітамін Д бере участь у побудові статевих гормонів.

Лікувальні дозування призначає тільки лікар. Профілактичні підбирайте на свій розсуд. По 2000-3000 МО/день дорослому можна приймати без аналізів.

Пам'ятайте, що навіть тривале перебування в жарких країнах не гарантує вам достатню кількість вітаміну Д в організмі. Перевірено не раз!

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