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C чого почати схуднення: дієтолог дала покрокову схему

Неділя 27 вересня 2020 12:19
C чого почати схуднення: дієтолог дала покрокову схему
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Дієтолог поділилася робочою інструкцією для новачків, які поставили собі за мету схуднути

Як же зважитися схуднути і попутно поліпшити здоров'я і якість життя? З чого почати? Все досить просто, запевняє дієтолог Лора Філіппова. На сторінці в Instagram вона поділилася покроковою інструкцією для тих, хто твердо вирішив позбутися зайвих кіло.

Експерт представила топ-9 пунктів, які допоможуть скинути вагу і оздоровити організм:

  • Дотримуйся режиму харчування! Прибери безладні перекуси - вони призводять до некерованої апетиту і, зрештою, до зайвих кілограмів.
  • Оптимальні перерви між їжею - 3-4 години.

C чого почати схуднення: дієтолог дала покрокову схему

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Не їж на ніч! Вечеря не пізніше 20:00
  • Не забувай про воду! Пий натщесерце і протягом дня.
  • Їж овочі та зелень кожен день.
  • Каші з цільного зерна і бобові корисні! На них ти не набереш зайвого! Це ідеальне джерело енергії, а також клітковини, вітамінів і мінералів.
  • Включай в раціон джерела корисних жирів - жирна морська риба, рослинна олія, горіхи і насіння, авокадо, вершкове масло.
  • Різноманітність продуктів в раціоні - ключовий принцип правильного харчування.
  • Будь розслаблена і отримуй задоволення від процесу! Не стався до їжі фанатично! Ні до корисної, ні до марної.

C чого почати схуднення: дієтолог дала покрокову схему

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

До речі, експерт нагадала про смачний та корисний сезонний продукт, який варто включити в раціон – червонокачанну капусту.

Фіолетова капуста містить більше вітамінів, ніж білокачанна. Порівняно зі звичайною, в ній більше вітамінів С і К, набагато більше калію і в 5 разів більше каротину.

Високий вміст антоціанів - пігментів червоного, синього і фіолетового. При регулярному вживанні такої капусти знижується крихкість судин. Також цей овоч містить йод і багато антиоксидантів.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко розвіяла головні страхи тих, хто худне.

До речі, дієтолог Ольга Безугла розкрила правду про фруктозу та її вплив на вагу.

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