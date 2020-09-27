C чого почати схуднення: дієтолог дала покрокову схему

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог поділилася робочою інструкцією для новачків, які поставили собі за мету схуднути

Як же зважитися схуднути і попутно поліпшити здоров'я і якість життя? З чого почати? Все досить просто, запевняє дієтолог Лора Філіппова. На сторінці в Instagram вона поділилася покроковою інструкцією для тих, хто твердо вирішив позбутися зайвих кіло.

Експерт представила топ-9 пунктів, які допоможуть скинути вагу і оздоровити організм:

Дотримуйся режиму харчування! Прибери безладні перекуси - вони призводять до некерованої апетиту і, зрештою, до зайвих кілограмів.

Оптимальні перерви між їжею - 3-4 години.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не їж на ніч! Вечеря не пізніше 20:00

Не забувай про воду! Пий натщесерце і протягом дня.

Їж овочі та зелень кожен день.

Каші з цільного зерна і бобові корисні! На них ти не набереш зайвого! Це ідеальне джерело енергії, а також клітковини, вітамінів і мінералів.

Включай в раціон джерела корисних жирів - жирна морська риба, рослинна олія, горіхи і насіння, авокадо, вершкове масло.

Різноманітність продуктів в раціоні - ключовий принцип правильного харчування.

Будь розслаблена і отримуй задоволення від процесу! Не стався до їжі фанатично! Ні до корисної, ні до марної.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

До речі, експерт нагадала про смачний та корисний сезонний продукт, який варто включити в раціон – червонокачанну капусту.

Фіолетова капуста містить більше вітамінів, ніж білокачанна. Порівняно зі звичайною, в ній більше вітамінів С і К, набагато більше калію і в 5 разів більше каротину.

Високий вміст антоціанів - пігментів червоного, синього і фіолетового. При регулярному вживанні такої капусти знижується крихкість судин. Також цей овоч містить йод і багато антиоксидантів.

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