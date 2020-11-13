Як боротися з вечірнім апетитом: дієві поради дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог поділилася лайфхаками, як побороти вечірній апетит

Багато відзначають підвищений апетит ввечері, а у когось на вихідних, що робити в таких випадках? Про це розповіла на своїй сторінці в Instagram дієтолог Тетяна Дік.

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Перше - це переглянути раціон в цілому. Можливо, ваші порції надто мізерні. Якщо ви звикли гратися млинцями, снеками і т. д., то цілком можливо, що калорійність страви досить таки велика, а розмір малий. Додайте складні вуглеводи у вигляді круп, картоплі - те, що буде більш об'ємно.

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Друге - зверніть увагу, коли саме у вас прокидається голод. В обід на роботі? На вечерю? Перед сном? Зробіть цей прийом їжі найситнішим і об'ємним. Якщо це вечеря, і ви звикли їсти салат з грудкою, то "заберіть" з калорійність обіду та/або сніданку і додайте до вечері.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Третє - скоротіть прийоми їжі. Це часто працює на тих, хто їсть 5-6 разів на день. Зробіть 3 об'ємних і більш калорійних прийомів їжі. Вони дадуть ситості більше і на довше. Зручно 2? Нехай буде 2.

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Якщо у вас лихо трапляється на вихідних, то можна зробити більше дефіциту в будні і додати його до вихідних. Наприклад, ви їсте 1800 ккал, робите з ПН по ПТ 1700 ккал, і додаєте 500 ккал в СБ або по 250 ккал в СБ та НД.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не забувайте про овочі і воді. Супроводжуйте ними кожен прийом їжі, де це доречно.

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