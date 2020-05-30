Базовий елемент краси і здоров'я: топ-4 видів насіння, які варто включити в раціон

Насіння можна сміливо віднести до суперфудам, адже вони багаті вітамінами і мікроелементами, такими необхідними нашому організму. Тому варто уважніше придивитися до цих продуктів і включити їх в меню. Нутриціолог Ганна Нікольська в Instagram назвала топ-4 насінин, які необхідні кожному.

Насіння – це найкращий подарунок, який ви можете зробити організму, становлячи щоденний раціон!

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1.Насіння льону – рослинне джерело протизапальної омега-3 (регуляція холестерину, профілактика ССЗ, здоров'я шкіри), м'який сорбент (очищення кишечника) і ослизнитель ШКТ (допомога при гастритах і виразках), концентрат фітоестрогенів лігнанов (профілактика жіночих онкозахворювань та налаштування гормональної системи).

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Б – 18 гр, Ж – 42 гр, У – 29 гр

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Готуємо: подрібнюємо в кавомолці, робимо смузі-боули з фруктами/ягідні йогурти/шоколадні коктейлі/варення, замінюємо яйця у випічці.

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2.Насіння кунжуту – суперисточник легкозасвоюваного кальцію, магнію, заліза, кремнію, міді – розумієте, що це за мінерали? Це самі базові елементи жіночої краси та здоров'я!

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Б – 19, Ж – 49, У – 12

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Готуємо: якщо замочуємо на ніч, вранці робимо молочко, якщо сухі – обсмажуємо на сухій сковороді, подрібнюємо в кавомолці, робимо домашню тахін-пасту, заправляємо салати, додаємо її в хумус



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3.Насіння гарбуза – джерело цинку, магнію, марганцю, міді - відмінна підтримка кишечника, м'яка нейтралізація патогенної флори.

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Б – 29, Ж – 46, У – 13

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Готуємо: подрібнюємо і посипаємо смузі/каші, додаємо в випічку.

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4.Насіння соняшнику – джерело жиророзчинного потужного антиоксиданту вітаміну Е, групи В (особливо В6 і В9), селену, міді, марганцю, фтору – здоров'я нервової системи і загальна підтримка імунітету, фітостероли і ніацин – знижують всмоктування холестерину.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Б – 20, Ж – 53, У – 11

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Готуємо: сметану і майонез – замочуємо, а потім блендеримо з водою, сіллю, соком лимона і спеціями. Заправляємо салати, супи, другі страви.

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