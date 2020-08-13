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Алкоголь і правильне харчування: що треба знати під час застіль

Автор: Ольвія Агаркова

Дієтолог назвала топ правил грамотного вживання алкоголю

Будь-яке свято не обходиться без алкоголю на столі, але як поєднати спиртне з правильним харчуванням, не нашкодити організму і фігурі і "вписати" напої в свій правильний раціон? Про це розповіла дієтолог Ольга Усенко.

Експерт назвала топ-2 основних правила вживання алкоголю:

  • завжди потрібно пити більше води на наступний день після вечірок і пити воду між келихами на вечірках;
  • не є і не закушувати під час прийому алкоголю, або обмежитися одним келихом під час трапези.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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Правильна пропорція вживання алкоголю (вина) 1:4, але на практиці це важкувато, спробуйте хоча б 1:2. На одну порцію вина, наприклад, на 100 мл вина 200 мл води. Хтось додає лід і воду у вино, хтось випиває воду між келихами з вином. Як вам зручніше. Головне потрібно пам'ятати про те, що вода необхідна.

А ще пам'ятати про те, що після таких відступів настане набряклість. І це нормально, потрібно дати 1-2 дні організму для відновлення.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не змішуйте алкоголь і смачні сири, фрукти і ласощі. Саме від цього немає результату, натомість посилюються набряки.

Експерт рекомендує вживати алкоголь не частіше одного разу в тиждень і віддати перевагу сухому вину.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Тетяна Лакуста поділилася основними правилами роздільного харчування і розповіла про його доцільність.

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