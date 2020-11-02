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Активуємо імунітет: дієтолог вказала на важливі правила

Понеділок 02 листопада 2020 10:49
Активуємо імунітет: дієтолог вказала на важливі правила
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Дієтолог дала топ-4 поради щодо активізації захисних сил організму

Підвищити захисні сили організму взимку, та ще й у розпал пандемії і сезонних вірусів – завдання номер один. Про те, як це правильно зробити і на які моменти звернути особливу увагу розповіла в Instagram дієтолог Лора Філіппова.

Що важливо для міцного імунітету? Основні моменти:

  • якісне і різноманітне харчування. Тут все зрозуміло: з їжі ми отримуємо вітаміни та мінерали, які допомагають підтримувати опірність організму хворобам.
  • здоровий сон і помірні фізичні навантаження. Ключове - помірні, так як перетренованість, навпаки, виснажує організм і пригнічує імунітет.
  • не зловживати цукром! Цукор в надлишку вимиває корисні мікроелементи і слабшає імунний захист.
  • нутритивная підтримка організму добавками - омега, вітамін С, Д, різні фіто-комплекси.

Важливо розуміти, що імунна система організму - дуже складна і багатокомпонентна структура. І в справі зміцнення імунітету важливий комплексний підхід і систематичність ваших дій, а не просто "пропити які-небудь вітамінчики".

Правильно підібрані вітамінні комплекси - реальна допомога і підтримка організму в період загострення сезонних захворювань. При виборі важливо все - і формула (максимальна синергія компонентів), і доступна форма активним речовин (треба ж, щоб ви змогли максимально засвоїти всю користь), і правильний курс прийому.

І пам'ятайте, всі добавки є доповненням до вашого здорового раціону.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Надія Андрєєва поділилася рецептом чаю від застуди і нездужання.

До речі, дієтолог Ольга Безугла розповіла про важливу роль йоду для здоров'я жінки і назвала джерела його отримання з їжі.

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