ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Активируем иммунитет: диетолог указала на важные правила

Понедельник 02 ноября 2020 10:49
Активируем иммунитет: диетолог указала на важные правила
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Диетолог дала топ-4 совета по активизации защитных сил организма

Повысить защитные силы организма зимой, да еще и в разгар пандемии и сезонных вирусов – задача номер один. О том, как это правильно сделать и на какие моменты обратить особое внимание рассказала в Instagram диетолог Лора Филиппова.

Что важно для крепкого иммунитета? Основные моменты:

  • качественное и разнообразное питание. Тут все понятно: из еды мы получаем витамины и минералы, которые помогают поддерживать сопротивляемость организма болезням.
  • здоровый сон и умеренные физические нагрузки. Ключевое - умеренные, так как перетренированность, наоборот, истощает организм и угнетает иммунитет.
  • не злоупотреблять сахаром! Сахар в избытке вымывает полезные микроэлементы и ослабевает иммунную защиту.
  • нутритивная поддержка организма добавками - омега, витамин С, Д, различные фито-комплексы.

Важно понимать, что иммунная система организма - очень сложная и многокомпонентная структура. И в деле укрепления иммунитета важен комплексный подход и систематичность ваших действий, а не просто "пропить какие-нибудь витаминчики".

Правильно подобранные витаминные комплексы - реальная помощь и поддержка организма в период обострения сезонных заболеваний. При выборе важно все - и формула (максимальная синергия компонентов), и доступная форма активного вещества (нужно же, чтобы вы смогли максимально усвоить всю пользу), и правильный курс приема.

И помните, все добавки являются дополнением к вашему здоровому рациону.

Напомним, что ранее нутрициолог Надежда Андреева поделилась рецептом чая от простуды и недомогания.

Кстати, диетолог Ольга Безуглая рассказала о важной роли йода для здоровья женщины и назвала источники его получения из пищи.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Еда здоровое питаниедиетолог

Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь