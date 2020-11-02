Активируем иммунитет: диетолог указала на важные правила

Диетолог дала топ-4 совета по активизации защитных сил организма
Повысить защитные силы организма зимой, да еще и в разгар пандемии и сезонных вирусов – задача номер один. О том, как это правильно сделать и на какие моменты обратить особое внимание рассказала в Instagram диетолог Лора Филиппова.
Что важно для крепкого иммунитета? Основные моменты:
Важно понимать, что иммунная система организма - очень сложная и многокомпонентная структура. И в деле укрепления иммунитета важен комплексный подход и систематичность ваших действий, а не просто "пропить какие-нибудь витаминчики".
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Правильно подобранные витаминные комплексы - реальная помощь и поддержка организма в период обострения сезонных заболеваний. При выборе важно все - и формула (максимальная синергия компонентов), и доступная форма активного вещества (нужно же, чтобы вы смогли максимально усвоить всю пользу), и правильный курс приема.
И помните, все добавки являются дополнением к вашему здоровому рациону.
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