Активируем иммунитет: диетолог указала на важные правила

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Диетолог дала топ-4 совета по активизации защитных сил организма

Повысить защитные силы организма зимой, да еще и в разгар пандемии и сезонных вирусов – задача номер один. О том, как это правильно сделать и на какие моменты обратить особое внимание рассказала в Instagram диетолог Лора Филиппова.

Что важно для крепкого иммунитета? Основные моменты:

качественное и разнообразное питание. Тут все понятно: из еды мы получаем витамины и минералы, которые помогают поддерживать сопротивляемость организма болезням.

здоровый сон и умеренные физические нагрузки. Ключевое - умеренные, так как перетренированность, наоборот, истощает организм и угнетает иммунитет.

не злоупотреблять сахаром! Сахар в избытке вымывает полезные микроэлементы и ослабевает иммунную защиту.

нутритивная поддержка организма добавками - омега, витамин С, Д, различные фито-комплексы.

Важно понимать, что иммунная система организма - очень сложная и многокомпонентная структура. И в деле укрепления иммунитета важен комплексный подход и систематичность ваших действий, а не просто "пропить какие-нибудь витаминчики".

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Правильно подобранные витаминные комплексы - реальная помощь и поддержка организма в период обострения сезонных заболеваний. При выборе важно все - и формула (максимальная синергия компонентов), и доступная форма активного вещества (нужно же, чтобы вы смогли максимально усвоить всю пользу), и правильный курс приема.

И помните, все добавки являются дополнением к вашему здоровому рациону.

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