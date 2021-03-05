У Королівському палаці "поповнення": Єлизавета II завела нових вихованців

Останній королівський коргі помер у 2018 році й громадськість думала, що Єлизавета II більше не стане заводити тварин. Але кілька тижнів тому королева отримала в подарунок двох милих цуценят. Це перші королівські коргі, які не є нащадками знаменитої Сьюзан — собаки, яку Єлизавета отримала на своє 18-річчя в 1944 році.

"Королева в захваті. Немислимо уявити королеву без коргі. Це все одно, що лондонський Тауер без ворон. Вони пробули там всього пару тижнів, але, як кажуть, чарівні, і вже обжилися в замку. Обидва привнесли в замок багато шуму і енергії, поки Філіп знаходиться в лікарні", — розповів інсайдер про нових вихованців Її Величності.

18-річна королева Єлизавета з собакою Сьюзен (фото: Times Newspapers Ltd)

Варто відзначити, що в цілому у королеви було 30 собак. Дві з них брали участь у записі кліпу разом з виконавцем ролі Джеймса Бонда Деніела Крейга, показаного на відкритті Олімпійських ігор в Лондоні у 2012 році.

Біограф королеви Пенні Джунор зазначає, що собаки мають для монарха величезне значення.

"Але її коргі дуже важливі для неї. Всі ці роки вони були їй ближче, ніж хто-небудь з людей. Коргі надзвичайно віддані і люблячі, і вони ніколи не підводили її. І звичайно, коргі не поспішають в Лос-Анджелес давати інтерв'ю", — розповіла вона.

Королева Єлизавета їде у супроводі улюбленої собаки (фото: Press Association)