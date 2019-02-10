Не королівська це справа: Кейт Міддлтон вирішила "змінити професію"

Британська герцогиня розробила проект квіткового саду

Кейт Миддлтон создала ландшафтный дизайн семейного сада. Герцогиня, которая недавно восхитила ярким весенним образом, стала ландшафтным дизайнером – с архитекторами Андре Дэвис и Адамом Уайтом Кейт Миддлтон разработала проект сада Chelsea Flower Show Kare Middleton с семейными элементами. Творческая деятельность не входит в обязанности королевской семьи, потому нельзя спрогнозировать, как проект Кейт отразится на ее репутации, рассказывают в издании HELLO!

Кейт Миддлтон создала ландшафтный дизайн семейного сада (фото: hellomagazine.com)

Герцогиня Кембриджская поделилась первыми изображениями сада, который она разработала для Цветочного шоу RHS Chelsea в этом году. На эскизе изображено много детских игрушек, которыми пользуются принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. В саду также есть качели, костер и загородная берлога, похожие на те, которыми пользовалась дети Кэмбридских герцогов на территории Анмер-холла. Другие природные элементы, выбранные для стимуляции активной игры, включают пни, ступеньки и полое бревно. Сад ориентирован на улучшение силы, координации и гармоничного развития детей. Он будет оснащен мультисенсорными картами, вывесками и плакатами, чтобы люди могли лучше познакомиться с природой.

Кейт Миддлтон создала ландшафтный дизайн семейного сада (фото: hellomagazine.com)

Дизайн Кейт также включает "полезные растения" – землянику, растения для ремесел, лесные ароматные травы и даже искусственный водопад. Главная цель сада - пробудить воспоминания детства, побыть в природе и подчеркнуть преимущества природного мира, почувствовать влияние природы на наше психическое и физическое благополучие. Герцогиня и дизайнеры надеются, что сад воодушевит семьи исследовать природу.

Королевский инсайдер рассказал изданию, что Кейт была очень увлечена проектом.

"Она действительно была вовлечена во все это, концепцию и прорабатывала все элементы. Она была вдохновлена своими детскими воспоминаниями, и сад будет полон сюрпризов", - цитирует HELLO! слова источника.

Кейт Миддлтон создала ландшафтный дизайн семейного сада (фото: hellomagazine.com)

Другие члены королевской семьи, включая мужа Кейт Уильяма и принца Чарльза, также поделились своими воспоминаниями для создания сада.

Ранее мы рассказывали, с кем Кейт Миддлтон встречалась до принца Уильяма.

Следует напомнить, что Кейт Миддлтон рассказала о любимых блюдах детей.