Юлия Санина в черном total look: как создать образ сильной и уверенной женщины

Четверг 15 января 2026 16:46
UA EN RU
Юлия Санина в черном total look: как создать образ сильной и уверенной женщины Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Автор: Катерина Собкова

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина снова доказала, что мода - это способ самовыражения. В новой фотосессии она предстает в полностью черном образе, который сочетает сценическую драму, футуризм и уверенность сильной женщины.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" продемонстрировала Санина

Кожаная куртка

Ключевым элементом образа стала кожаная черная куртка с глянцевой фактурой, которую Санина небрежно накинула на одно плечо.

Такой стилистический прием давно считается маркером уверенности и внутренней силы - верхняя одежда в этом случае не столько о тепле, сколько о характере.

Глянцевый материал усиливает эффект света и тени, добавляя образу агрессивной эстетики и отсылок к альтернативной сцене.

Юлия Санина в черном total look: как создать образ сильной и уверенной женщиныЮлия Санина показала новый образ (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Комбинезон

Под курткой - облегающий черный комбинезон с полупрозрачными элементами, который подчеркивает фигуру певицы и создает эффект "второй кожи".

Такой силуэт является типичным для сценических образов, ведь он сочетает женственность с откровенностью, не переходя грань пошлости.

Прозрачные вставки работают как деликатный акцент, добавляющий образу женственности и визуальной глубины.

Юлия Санина в черном total look: как создать образ сильной и уверенной женщиныЮлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Ботильоны

Обувь - черные ботильоны на каблуке - логично завершает вертикальную линию силуэта, визуально вытягивая фигуру и усиливая ощущение силы.

Минимализм в деталях позволяет сосредоточить внимание именно на форме и фактуре, не перегружая образ лишними элементами.

Прическа и макияж

Отдельного внимания заслуживает бьюти-составляющая. Волосы Юлии зачесаны гладко назад, что открывает лицо и делает акцент на макияже.

Выразительные стрелки, четко очерченные глаза и нейтральные губы создают драматический, почти сценический эффект.

Такой макияж усиливает общее настроение образа - холодное, уверенное и несколько провокационное.

Юлия Санина в черном total look: как создать образ сильной и уверенной женщиныЮлия Санина поразила новым образом (фото: instagram.com/the_hardkiss)

В целом этот выход Юлии Саниной - пример того, как артистка использует моду как инструмент самовыражения.

Ее образ не о трендах в классическом понимании, а о настроении, энергии и собственном визуальном коде. Кожаная куртка, глянец, черный цвет и четкие линии формируют эстетику сильной женщины, которая не боится быть резкой, откровенной и заметной.

Юлия Санина в черном total look: как создать образ сильной и уверенной женщиныЮлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Тренды Модные тренды Стиль жизни Юлия Санина
