Юлия Санина в черном total look: как создать образ сильной и уверенной женщины
Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина снова доказала, что мода - это способ самовыражения. В новой фотосессии она предстает в полностью черном образе, который сочетает сценическую драму, футуризм и уверенность сильной женщины.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Какой "лук" продемонстрировала Санина
Кожаная куртка
Ключевым элементом образа стала кожаная черная куртка с глянцевой фактурой, которую Санина небрежно накинула на одно плечо.
Такой стилистический прием давно считается маркером уверенности и внутренней силы - верхняя одежда в этом случае не столько о тепле, сколько о характере.
Глянцевый материал усиливает эффект света и тени, добавляя образу агрессивной эстетики и отсылок к альтернативной сцене.
Юлия Санина показала новый образ (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Комбинезон
Под курткой - облегающий черный комбинезон с полупрозрачными элементами, который подчеркивает фигуру певицы и создает эффект "второй кожи".
Такой силуэт является типичным для сценических образов, ведь он сочетает женственность с откровенностью, не переходя грань пошлости.
Прозрачные вставки работают как деликатный акцент, добавляющий образу женственности и визуальной глубины.
Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Ботильоны
Обувь - черные ботильоны на каблуке - логично завершает вертикальную линию силуэта, визуально вытягивая фигуру и усиливая ощущение силы.
Минимализм в деталях позволяет сосредоточить внимание именно на форме и фактуре, не перегружая образ лишними элементами.
Прическа и макияж
Отдельного внимания заслуживает бьюти-составляющая. Волосы Юлии зачесаны гладко назад, что открывает лицо и делает акцент на макияже.
Выразительные стрелки, четко очерченные глаза и нейтральные губы создают драматический, почти сценический эффект.
Такой макияж усиливает общее настроение образа - холодное, уверенное и несколько провокационное.
Юлия Санина поразила новым образом (фото: instagram.com/the_hardkiss)
В целом этот выход Юлии Саниной - пример того, как артистка использует моду как инструмент самовыражения.
Ее образ не о трендах в классическом понимании, а о настроении, энергии и собственном визуальном коде. Кожаная куртка, глянец, черный цвет и четкие линии формируют эстетику сильной женщины, которая не боится быть резкой, откровенной и заметной.
Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)
