Названы самые желанные бренды мира: кто стал фаворитом покупателей

Что известно о рейтинге Lyst

Ежеквартальный рейтинг формируется на основе пользовательского спроса 160 миллионов покупателей, которые используют платформу и общего онлайн-интереса к брендам через соцсети, медиа, поисковые запросы, в частности на базе искусственного интеллекта.

Бренды анализируются по трем ключевым показателям - желательность (Desire), спрос (Demand) и узнаваемость (Discovery). При этом учитывается актуальность трендов и органический спрос. Активность, вызванная скидками или негативным вниманием во внимание не берется.

Кто возглавил список самых желанных брендов

По итогам квартала самым "горячим" брендом назван Chanel. Он также вошел в топ-20 как новый участник рейтинга.

Второе место занял Saint Laurent, который снизился на одну позицию. Третьим стал еще один новичок - Dior.

Бренд Miu Miu опустился до четвертого места, а Gucci поднялся сразу на четыре позиции - до пятого места.

Chanel возглавил рейтинг самых желанных брендов (фото: instagram.com/lyst)

Бренды Ralph Lauren, Prada и Coach потеряли по две позиции и разместились на шестом, седьмом и восьмом местах соответственно.

Бренд COS (H&M) оказался на девятом месте, потеряв лидерство на семь ступенек. Burberry снизился на одну позицию, замкнув десятку лидеров.

Также в рейтинг попали The Row (бренд сестер Олсен), Versace, Moncler, Chloé, Fendi, Celine и другие.

Самые желанные модные бренды (фото: instagram.com/lyst)