Минздрав объяснил, когда врач может дистанционно выписать е-рецепт и е-направлення

По решению врача, е-рецепт на лекарственные средства может быть выписан дистанционно без проведения личного приема пациента, если это не противоречит отраслевым стандартам в области здравоохранения.

Исключение составляют пациенты, проходящие заместительную поддерживающую терапию. Для них назначение лекарства возможно только во время глазного приема.

При дистанционном назначении препаратов врач учитывает информацию, получаемую от пациента или его представителя: жалобы, текущее состояние здоровья и данные по медицинской документации.

При этом медик обязан внести соответствующие записи о консультации в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

Как получить е-рецепт онлайн

Дистанционно оформить е-рецепт может личный врач, занимающийся лечением пациента – как врач первичного звена, так и узкий специалист.

После создания рецепта, пациент получает сообщение на телефон с номером рецепта и кодом его погашения.

В Минздраве отмечают, что решение о назначении лекарства принимает исключительно врач на основе медицинских показаний, а не только по просьбе пациента.

Когда можно получить е-направлення дистанционно

Электронное направление на консультацию специалиста, исследование или обследование также может быть оформлено дистанционно.

Для этого врач должен провести телемедицинскую консультацию и оценить состояние пациента. Такой формат особенно актуален для людей с хроническими заболеваниями, регулярно проходят обследование и находятся под наблюдением своего врача.

После принятия решения врач вносит информацию в ЕСОЗ, а пациент получает уведомление с номером е-направлення.

В Минздраве отдельно отметили, что направление не выдается только по желанию человека. Оно оформляется только при наличии медицинских показаний после оценки состояния здоровья.

К каким врачам можно обращаться без е-направлення

В некоторых случаях пациенту не нужно получать е-направлення перед обращением к специалисту.

Без него можно обратиться, в частности, к:

гинеколога;

психиатра;

стоматолога;

нарколога;

фтизиатра.

Также е-направлення не требуется в случае обращения в больницу в ургентном состоянии.

Когда можно оформить больничный дистанционно

На период действия военного состояния и в течение трех месяцев после его завершения врачи могут дистанционно сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МВТН) для пациентов с симптомами COVID-19, гриппа или острых респираторных вирусных инфекций.

Человек может обратиться к своему врачу по телефону или через интернет-связь. После опроса и оценки состояния пациента медик может сформировать МВТН сроком до пяти календарных дней.

Если нетрудоспособность длится дольше, пациенту следует прийти на личный прием. Только после осмотра врач может оформить следующее медицинское заключение.

Дистанционно создать МВТН может только врач, к которому пациент прикреплен.

После формирования документа в ЕСОЗ человек получает сообщение с его номером по телефону. Если пациент является застрахованным лицом, на основе МВТН в реестре листков нетрудоспособности Пенсионного фонда автоматически формируется электронный больничный.

Решение о лечении принимает только врач

В Минздраве отметили, что все медицинские решения - о назначении лекарств, проведении процедур, обследованиях или оформлении временной нетрудоспособности - принимает исключительно врач.

Основой таких решений должна быть оценка состояния здоровья пациента и наличие медицинских показаний.