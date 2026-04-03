Какие образы выглядят дешево: Андре Тан объяснил, как избежать ошибок

Какие сочетания вещей выглядят дешево

Сочетание цветов

По словам дизайнера, сочетание темного низа с черным, темно-зеленым или коричневым верхом часто создает мрачный образ. Чтобы избежать этого, Андре Тан советует добавлять аксессуары или выбирать более светлые цвета для верха или обуви.

Например, классический черный низ можно сочетать с кремовым свитером или светлым жакетом, а аксессуары - яркий ремень или сумка - завершат образ.

Работа с силуэтом

Еще одна ловушка в стиле - отсутствие объема. Лонгсливы или водолазки по фигуре в паре с обтягивающими джинсами создают плоский и неприметный вид.

Андре Тан советует экспериментировать с фактурами, посадкой и обувью. Например, объемный жакет, блейзер или пальто добавят образу структуры, а грубая обувь или каблуки подчеркнут пропорции.

Длина и пропорции

Особое внимание дизайнер обращает на длину юбки. Если юбка не закрывает край ботильонов, это может добавлять лишних килограммов и делать образ негармоничным.

Простое решение - выбирать юбки такой длины, чтобы они прикрывали обувь, или заменить ботильоны на туфли или сапоги соответствующей высоты.

Стильные весенние сочетания от Андре Тана

Дизайнер предлагает несколько актуальных комбинаций на эту весну, которые выглядят дорого, даже если вещи недорогие:

Тренч + Slip-платье + мюли/туфли

Легкость и элегантность в одном образе. Классическое сочетание подходит для прогулок и вечерних выходов. Тренч придает структурированности, а шелковое платье создает женственный силуэт.

Жакет песочного оттенка + светлые брюки

Структурированный жакет в сочетании со светлыми брюками добавляет современного характера. Это сочетание работает для офиса и деловых встреч, а аксессуары помогают завершить образ.

Пастельные цветовые комбинации

Например, сочетание лавандового или голубого с бежевым создает нежный, гармоничный образ. Даже бюджетные вещи в таких оттенках выглядят дорого, подчеркивая стиль и вкус владелицы.

